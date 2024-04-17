ЖВК «Протон» уверенно переиграл челябинское «Динамо-Метар»
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Сегодня, 17 апреля, завершился матч между ЖВК «Протон» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках плей-офф за 5-6-е места женской Суперлиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Протон-Арена» в Саратове, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:1 (21:25, 25:12, 25:18, 25:20).
Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 5-е место. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Гатина, Сергеева, Беликова, Смеленко, Малых, Маркова, Соболева, Лубенченко, Боброва
Динамо-Метар: Коновалова, Самойлова, Багрянцева, Яргычова, Азанова, Сорокина, Форналева, Бирюкова, Васильева, Зайцева, Дементьева, Мамедова
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за пятое место. Первый матч
«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (21:25, 25:12, 25:18, 25:20).
Счёт в серии – 1-0.
Следующий матч между командами состоится 19 апреля в Саратове. Серия продлится до трёх побед одной из команд.
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