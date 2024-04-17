ЖВК «Протон» уверенно переиграл челябинское «Динамо-Метар»

Сегодня, 17 апреля, завершился матч между ЖВК «Протон» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках плей-офф за 5-6-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Протон-Арена» в Саратове, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:1 (21:25, 25:12, 25:18, 25:20).

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Серия за пятое место. Первый матч

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (21:25, 25:12, 25:18, 25:20).

Счёт в серии – 1-0.

Следующий матч между командами состоится 19 апреля в Саратове. Серия продлится до трёх побед одной из команд.