«Новара» Акимовой и Марковой проиграла «Конельяно» в полуфинале чемпионата Италии

Волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Вита Акимова, Марина Маркова и Анастасия Капралова, не вышел в финал чемпионата Италии. В полуфинале команда уступила «Имоко Конельяно». Серия из трёх матчей завершилась со счётом 2:1 (3:0, 2:3, 3:0).

Отметим, что второй матч в этой серии закончился первым поражением в текущем сезоне для «Конельяно». В нём команде с россиянками в составе удалось одержать победу со счётом 3:2 (25:17, 25:23, 17:25, 14:25, 15:12). Самым результативным игроком встречи стала Марина Маркова, набравшая 26 очков.

В финале чемпионата Италии «Имоко Конельяно» встретится с «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова. Первый матч назначен на 20 апреля.