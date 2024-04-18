Чемпионат России женской Суперлиги: расписание на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, пройдут матчи женской Суперлиги в рамках плей-офф за 1-8-е места и плей-аута за 9-14-е места.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня:

Женская Суперлига. Плей-аут 9-14-е места

«Спарта» (Нижний Новогород) — «Минчанка» (Минск) — 14:00 мск

«Енисей» (Красноярск) — «АТОМ-Курск» (Курск) — 16:00 мск

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Москва) — 18:00 мск

Женская Суперлига. Плей-офф 1-8-е места. Серия за 3-е место

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Напомним, в финале плей-офф сейчас играет «Динамо-Ак Барс» против калининградского «Локомотива». Счёт в серии у них 1-0 в пользу команды из Казани. Турнир плей-аут продлится до 21 апреля, а места с 9-го по 14-е будут распределены согласно набранным очкам.