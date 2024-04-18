Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли «Атом-Курск» в матче плей-аута ЧР

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Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли «Атом-Курск» в рамках турнира за 9-14-е места (плей-аут) чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:18, 17:25, 15:10).

Отметим, что красноярский «Енисей» занимает второе место в таблице данного конкретного турнира. В активе команды 33 очка. «Атом-Курск» расположился на последней строчке, команда набрала восемь очков.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места:

«Енисей» (Красноярск) — «Атом-Курск» (Курск) — 3:2 (22:25, 25:23, 25:18, 17:25, 15:10).

Параллельно с данным турниром проходит финальная серия Суперлиги, где за титул борются казанский «Динамо Ак-Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент казанская команда ведёт в серии со счётом 1-0.