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ЖВК «Протон» переиграл челябинское «Динамо-Метар», поведя в серии со счётом 2-0

ЖВК «Протон» переиграл челябинское «Динамо-Метар», поведя в серии со счётом 2-0
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Сегодня, 19 апреля, завершился матч между ЖВК «Протон» (Саратов) и «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках плей-офф за 5-6-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Протон-Арена» в Саратове, так же, как и первая игра, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:1 (25:14, 21:25, 25:12, 27:25).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 5-е место. 2-й матч
19 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Гатина, Сергеева, Беликова, Смеленко, Малых, Маркова, Соболева, Лубенченко, Боброва
Динамо-Метар: Коновалова, Самойлова, Багрянцева, Яргычова, Азанова, Сорокина, Форналева, Бирюкова, Васильева, Зайцева, Дементьева, Мамедова

Отметим, что в первом и третьем сетах команда хозяев доводила игровое преимущество до двузначного. Однако в третьем сете инициативу перехватили гости, но к концовке разница сократилась до двух очков. Четвёртый сет прошёл в равной борьбе, лидер менялся четыре раза.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за пятое место. Второй матч

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (25:14, 21:25, 25:12, 27:25).

Счёт в серии – 2-0. Серия продлится до трёх побед одной из команд.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля в Челябинске.

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