Калининградский «Локомотив» одолел «Динамо-Ак Барс», сравняв счёт в финальной серии ЧР

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Сегодня, 19 апреля, завершился второй матч финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За титул лучшей команды страны в сезоне борются казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

Вторую встречу в серии со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 21:25, 25:16) выиграли волейболистки из Калининграда.

Счёт в серии стал 1-1, так как первую встречу со счётом 3:2 выиграло «Динамо-Ак Барс».

Напомним, серия продлится до трёх побед одной из команд.

Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже пятый сезон подряд.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Второй матч (Казань):

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» (Калининград) — 1:3 (25:21, 25:22, 21:25, 25:16).