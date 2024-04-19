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Калининградский «Локомотив» одолел «Динамо-Ак Барс», сравняв счёт в финальной серии ЧР

Калининградский «Локомотив» одолел «Динамо-Ак Барс», сравняв счёт в финальной серии ЧР
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Сегодня, 19 апреля, завершился второй матч финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За титул лучшей команды страны в сезоне борются казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

Вторую встречу в серии со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 21:25, 25:16) выиграли волейболистки из Калининграда.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 2-й матч
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

Счёт в серии стал 1-1, так как первую встречу со счётом 3:2 выиграло «Динамо-Ак Барс».

Напомним, серия продлится до трёх побед одной из команд.

Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже пятый сезон подряд.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Второй матч (Казань):

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» (Калининград) — 1:3 (25:21, 25:22, 21:25, 25:16).

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