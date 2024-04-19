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Волейболистки «Тулицы» переиграли «Уралочку-НТМК» во втором матче серии за седьмое место

Сегодня, 19 апреля, завершился второй матч серии между ЖВК «Тулица» (Тульская область) и «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в рамках плей-офф за 7-8-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Тула-Арена» в Саратове, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за седьмое место. Второй матч

ЖВК «Тулица» (Тульская область) — ЖВК «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20).

Счёт в серии – 2-0.

Следующий матч между командами состоится 24 апреля в Свердловской области. Серия продлится до трёх побед.

Ранее стало известно, что «Тулица» расторгла контракт с главным тренером Андреем Подкопаевым по обоюдному согласию сторон.