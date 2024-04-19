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Волейболистки «Тулицы» переиграли «Уралочку-НТМК» во втором матче серии за седьмое место

Волейболистки «Тулицы» переиграли «Уралочку-НТМК» во втором матче серии за седьмое место
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Сегодня, 19 апреля, завершился второй матч серии между ЖВК «Тулица» (Тульская область) и «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в рамках плей-офф за 7-8-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Тула-Арена» в Саратове, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 7-е место. 2-й матч
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
3 : 1
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Тулица: Юрьева, Ефимова, Станкевичуте, Мишагина, Смирнова, Ковалёва, Лунева, Прасолова, Тимошкова, Ефимова, Слаутина, Някина, Касаткина, Лебедкина
Уралочка-НТМК: Алексеева, Зверева, Корниенко, Котова, Чернышёва, Трухина, Гонсалес, Фитисова, Павлова, Селютина, Швыдкая, Купряшкина

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за седьмое место. Второй матч

ЖВК «Тулица» (Тульская область) — ЖВК «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20).
Счёт в серии – 2-0.

Следующий матч между командами состоится 24 апреля в Свердловской области. Серия продлится до трёх побед.

Ранее стало известно, что «Тулица» расторгла контракт с главным тренером Андреем Подкопаевым по обоюдному согласию сторон.

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