«Минчанка» обыграла «Атом-Курск» в плей-ауте женской Суперлиги

Сегодня, 20 апреля, «Минчанка» обыграла «Атом-Курск» со счётом 3:1 (25:23, 25:16, 26:28, 25:14) в рамках плей-аута женской Суперлиги по волейболу.

Для «Минчанки» это вторая победа в турнире за 9–14 места. В нём каждая команда должна сыграть пять матчей. Места будут распределены согласно набранным очкам. «Минчанке» осталось преодолеть «Динамо» из Краснодара, которое по результатам предварительного этапа заняло девятое место и осталось в шаге от плей-офф.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Победителей чемпионата прошлого года — «Динамо» (Москва) — «Локомотив» одолел в полуфинале.

В матчах за третье место московская команда играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).