Волейболистки «Енисея» проиграли команде «Заречье-Одинцово» в матче плей-аута

Волейболистки женского клуба «Енисей» (Красноярск) проиграли соперницам из команды «Заречье-Одинцово» в четвёртом матче плей-аута российской Суперлиги. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась в пяти сетах со счётом 2:3 (14:25, 25:22, 16:25, 31:29, 11:15).

Отметим, что это первая победа команды «Заречье-Одинцово» в плей-ауте: ранее она проиграла встречи со «Спартой», «Минчанкой» и «Динамо» Краснодар. Для «Енисея» же это второе поражение: на счету клуба победы над «Минчанкой» и «Атомом-Курск» и проигрыш во встрече с «Динамо» Краснодар.

В заключительном матче сезона в воскресенье, 21 апреля, «Енисей» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород). «Заречью-Одинцово» предстоит матч с «Атомом-Курск».