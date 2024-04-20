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Волейболистки «Енисея» проиграли команде «Заречье-Одинцово» в матче плей-аута

Волейболистки «Енисея» проиграли команде «Заречье-Одинцово» в матче плей-аута
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Волейболистки женского клуба «Енисей» (Красноярск) проиграли соперницам из команды «Заречье-Одинцово» в четвёртом матче плей-аута российской Суперлиги. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась в пяти сетах со счётом 2:3 (14:25, 25:22, 16:25, 31:29, 11:15).

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
20 апреля 2024, суббота. 16:20 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Попова Мария, Велисевич, Дохновская, Бесман, Салтыкова, Мазина, Маркевич, Дмитриева, Писаревская, Охрименко, Распутина
Заречье-Одинцово: Ганиева, Лозюк, Стальная, Наталья Андреевна Непомнящих до 2021, Емелина, Крук, Дьяченко, Володина, Рысева, Светник, Козлова, Верная, Халецкая

Отметим, что это первая победа команды «Заречье-Одинцово» в плей-ауте: ранее она проиграла встречи со «Спартой», «Минчанкой» и «Динамо» Краснодар. Для «Енисея» же это второе поражение: на счету клуба победы над «Минчанкой» и «Атомом-Курск» и проигрыш во встрече с «Динамо» Краснодар.

В заключительном матче сезона в воскресенье, 21 апреля, «Енисей» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород). «Заречью-Одинцово» предстоит матч с «Атомом-Курск».

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