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Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за бронзу ЧР

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Ленинградку» (Санкт-Петербург) во втором матче серии за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9) в пользу хозяев.

Счёт в серии стал 1-1, так как первую встречу со счётом 3:2 выиграла «Ленинградка».

Напомним, серия продлится до трёх побед одной из команд.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля.

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«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9).

Отметим, что в серии за золото чемпионата России сражаются казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент счёт этой серии 1-1.