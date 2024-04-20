Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за бронзу ЧР

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Ленинградку» (Санкт-Петербург) во втором матче серии за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9) в пользу хозяев.
Счёт в серии стал 1-1, так как первую встречу со счётом 3:2 выиграла «Ленинградка».
Напомним, серия продлится до трёх побед одной из команд.
Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля.
Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Плей-офф. Серия за бронзу. Второй матч
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9).
Отметим, что в серии за золото чемпионата России сражаются казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент счёт этой серии 1-1.
- 20 апреля 2024
-
20:29
-
20:06
-
19:20
-
16:13
-
12:06
-
11:45
-
11:39
-
10:45
-
10:35
-
10:22
- 19 апреля 2024
-
21:31
-
21:21
-
19:04
-
12:25
-
12:19
-
12:05
-
11:29
-
00:36
- 18 апреля 2024
-
23:42
-
22:39
-
21:07
-
19:57
-
18:42
-
18:30
-
18:23
-
17:51
-
17:42
-
16:07
-
13:40
-
13:25
-
11:25
-
10:32
- 17 апреля 2024
-
22:45
-
21:50
-
21:49