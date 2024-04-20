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Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за бронзу ЧР

Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» во втором матче серии за бронзу ЧР
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Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Ленинградку» (Санкт-Петербург) во втором матче серии за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9) в пользу хозяев.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова

Счёт в серии стал 1-1, так как первую встречу со счётом 3:2 выиграла «Ленинградка».

Напомним, серия продлится до трёх побед одной из команд.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Плей-офф. Серия за бронзу. Второй матч

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9).

Отметим, что в серии за золото чемпионата России сражаются казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент счёт этой серии 1-1.

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