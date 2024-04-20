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Краснодарское «Динамо» переиграло «Спарту» в матче плей-аута, сохранив лидерство в таблице

Сегодня, 20 апреля, завершился матч между женским волейбольным клубом «Динамо» из Краснодара и «Спартой» (Нижний Новгород) в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой местной команды со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:16).

Отметим, что на данный момент краснодарское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, «Спарта» из Нижнего Новгорода расположилась на 12-й строчке.

Плей-аут продлится до 21 апреля, каждая команда сыграет пять игр со всеми соперниками. После этого места распределятся согласно набранным очкам.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места.

«Динамо» (Краснодар) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:16).