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Краснодарское «Динамо» переиграло «Спарту» в матче плей-аута, сохранив лидерство в таблице

Краснодарское «Динамо» переиграло «Спарту» в матче плей-аута, сохранив лидерство в таблице
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Сегодня, 20 апреля, завершился матч между женским волейбольным клубом «Динамо» из Краснодара и «Спартой» (Нижний Новгород) в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой местной команды со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:16).

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
20 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 0
Спарта
Нижний Новгород
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева
Спарта: Столбова, Пироговская, Шубина, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Тушова, Сычёва, Нарзяева, Богданова, Архипова, Ольховская

Отметим, что на данный момент краснодарское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, «Спарта» из Нижнего Новгорода расположилась на 12-й строчке.

Плей-аут продлится до 21 апреля, каждая команда сыграет пять игр со всеми соперниками. После этого места распределятся согласно набранным очкам.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места.

«Динамо» (Краснодар) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:16).

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