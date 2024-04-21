«Заречье-Одинцово» обыграло «АТОМ-Курск» в плей-ауте женской Суперлиги

Сегодня, 21 апреля, ЖВК «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл «АТОМ-Курск» со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20) в рамках плей-аута женской Суперлиги по волейболу.

Для волейболисток команды из Подмосковья эта победа стала второй подряд в турнире за 9-14-е места. В нём каждая команда должна сыграть пять матчей. Места будут распределены согласно набранным очкам.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Победителей чемпионата прошлого года — «Динамо» (Москва) — «Локомотив» одолел в полуфинале.

В матчах за третье место московская команда играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).