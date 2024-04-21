«Заречье-Одинцово» обыграло «АТОМ-Курск» в плей-ауте женской Суперлиги
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Сегодня, 21 апреля, ЖВК «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл «АТОМ-Курск» со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20) в рамках плей-аута женской Суперлиги по волейболу.
Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Атом-Курск
Курская область
Заречье-Одинцово: Ганиева, Лозюк, Стальная, Наталья Андреевна Непомнящих до 2021, Емелина, Крук, Дьяченко, Володина, Рысева, Светник, Верная, Халецкая
Атом-Курск: Сыркина, Розкопа, Березкина, Иванова, Алекумова, Дороничева, Евтеева, Агаркова, Мартинес, Поспелова, Яковлева
Для волейболисток команды из Подмосковья эта победа стала второй подряд в турнире за 9-14-е места. В нём каждая команда должна сыграть пять матчей. Места будут распределены согласно набранным очкам.
Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. Победителей чемпионата прошлого года — «Динамо» (Москва) — «Локомотив» одолел в полуфинале.
В матчах за третье место московская команда играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).
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