Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Спарты» одолели «Енисей» в матче плей-аута чемпионата России

Волейболистки «Спарты» одолели «Енисей» в матче плей-аута чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 апреля, завершился матч между женским волейбольным клубом «Енисей» из Красноярска и «Спартой» (Нижний Новгород) в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
21 апреля 2024, воскресенье. 16:35 МСК
Спарта
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Спарта: Столбова, Пироговская, Шубина, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Тушова, Сычёва, Нарзяева, Богданова, Архипова, Ольховская
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Попова Мария, Велисевич, Дохновская, Бесман, Салтыкова, Мазина, Маркевич, Дмитриева, Писаревская, Охрименко, Распутина

Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой нижегородской команды со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25:21).

Отметим, что на данный момент красноярский «Енисей» занимает второе место в турнирной таблице в рамках данного турнира, «Спарта» из Нижнего Новгорода расположилась на четвёртой строчке.

Плей-аут завершится сегодня, 21 апреля, матчем «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск). После этого места распределятся согласно набранным очкам.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места.

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25:21).

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android