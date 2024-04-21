Волейболистки «Спарты» одолели «Енисей» в матче плей-аута чемпионата России

Сегодня, 21 апреля, завершился матч между женским волейбольным клубом «Енисей» из Красноярска и «Спартой» (Нижний Новгород) в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой нижегородской команды со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25:21).
Отметим, что на данный момент красноярский «Енисей» занимает второе место в турнирной таблице в рамках данного турнира, «Спарта» из Нижнего Новгорода расположилась на четвёртой строчке.
Плей-аут завершится сегодня, 21 апреля, матчем «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск). После этого места распределятся согласно набранным очкам.
Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места.
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25:21).
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