«Минчанка» обыграла краснодарское «Динамо» в заключительном матче плей-аута Суперлиги

Сегодня, 21 апреля, завершился матч между женским волейбольным клубом «Минчанка» и краснодарским «Динамо» в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой белорусской команды со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:21). Матч стал заключительным в рамках плей-аута женской Суперлиги. «Динамо» сохранило девятое место по итогам сезона. «Минчанка» расположилась на 13-й строчке. В плей-ауте приняли участие шесть команд.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. В матчах за третье место московское «Динамо» играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).