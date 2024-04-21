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«Минчанка» обыграла краснодарское «Динамо» в заключительном матче плей-аута Суперлиги

«Минчанка» обыграла краснодарское «Динамо» в заключительном матче плей-аута Суперлиги
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Сегодня, 21 апреля, завершился матч между женским волейбольным клубом «Минчанка» и краснодарским «Динамо» в рамках плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
21 апреля 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Минчанка: Лаврушко, Столяр, Турчина, Суховерхова, Владыко, Шагун, Багаева, Зарубо, Вакулко, Лопато, Голодухина, Акташ, Бурак, Федоринчик
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева

Встреча, которая прошла на стадионе «Олимп» в Краснодаре, завершилась победой белорусской команды со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:21). Матч стал заключительным в рамках плей-аута женской Суперлиги. «Динамо» сохранило девятое место по итогам сезона. «Минчанка» расположилась на 13-й строчке. В плей-ауте приняли участие шесть команд.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. В матчах за третье место московское «Динамо» играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).

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