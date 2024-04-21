Женская Суперлига: итоговая турнирная таблица плей-аута

Сегодня, 21 апреля, завершились матчи плей-аута за 9-14-е места женской Суперлиги. Соревнования проходили на стадионе «Олимп» в Краснодаре.

Победу в турнире одержало краснодарское «Динамо». Команда сохранила девятое место по итогам сезона. «АТОМ-Курск» занял последнее место в турнирной таблице. Подопечные Юрия Токарева покинут женскую Суперлигу и в следующем сезоне сыграют в Высшей лиге А. Отметим, что курская команда одержала лишь одну победу в сезоне. «Минчанка» проведёт стыковые матчи до трёх побед со второй командой Высшей лиги А. Игры пройдут 4, 5, 9 и, если потребуется, 10 и 13 мая.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются калининградский «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» из Казани. В матчах за третье место московское «Динамо» играет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).