Федоровцева и Фетисова стали чемпионками Турции по волейболу в составе «Фенербахче»

Сегодня, 21 апреля, состоялся заключительный — пятый матч финальной серии чемпионата Турции среди женских команд между «Фенербахче» и «Экзачибаши», в составе которого выступает россиянка Ирина Воронкова. Со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 27:25) победу одержала команда «Фенербахче», где играют россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова.

С общим счётом 3-2 «Фенербахче» выиграл финальную серию и стал чемпионом Турции, защитив титул. Федоровцева набрала девять результативных очков. Она реализовала 8 атак из 24 возможных (33%) и подала один эйс. Ирина Воронкова набрала три очка в атаке из восьми возможных (38%). Российская доигровщица показала 46% позитивного приёма.

Напомним, 24 марта «Фенербахче» одолел «Экзачибаши» в финале Кубка Турции по волейболу. Команда выиграла два внутренних первенства за сезон.