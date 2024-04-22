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Игрок молодёжной сборной России по пляжному волейболу скончалась в возрасте 21 года

Игрок молодёжной сборной России по пляжному волейболу скончалась в возрасте 21 года
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Волейболистка пляжного клуба «Заречье‑Одинцово» и молодёжной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Причины смерти российской спортсменки не сообщаются. Соболезнования родным и близким в связи со смертью молодой волейболистки выразили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Вчера вечером на 22-м году жизни скоропостижно скончалась волейболистка пляжного «Заречья-Одинцово» и игрок молодёжной сборной страны Арина Михайлина. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы ВФВ.

Напомним, Арина Михайлина — чемпионка первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и обладательница бронзовой медали Спартакиады учащихся (2019).

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