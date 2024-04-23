Софья Кузнецова стала серебряным призёром чемпионата Бразилии и лучшей доигровщицей сезона

Волейбольный клуб «Прайя», в составе которого выступает российская доигровщица Софья Кузнецова, занял второе место в чемпионате Бразилии. В финале, состоящем из одной встречи, команда уступила «Минасу» со счётом 1:3 (23:25, 25:21, 16:25, 21:25).

Самым результативным игроком финального матча стала доминиканка Йонкайра Пенья из «Минаса», она набрала 23 очка. Кузнецова – лучшая в составе «Прайи». Россиянка принесла команде 17 очков.

По итогам сезона-2023/2024 в чемпионате Бразилии была определена символическая сборная турнира. Софья Кузнецова вместе с Ронни Перри признаны лучшими доигровщицами чемпионата. Россиянка также возглавила рейтинг бомбардиров по итогам сезона, у неё 499 очков. Ближайшие преследовательницы, занявшие второе и третье места в списке, набрали по 463 очка.