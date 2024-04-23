«Белогорье» выпустило эпизод мини-сериала о полуфинале Суперлиги

Волейбольный клуб «Белогорье» представил восьмой эпизод документального сериала «Обратная сторона», в котором рассказывает о том, что происходит в команде в настоящее время, с кем она борется на пути к медалям и что случается во время игр.

Героем эпизода вновь стал капитан «львов» Павел Тетюхин, один из самых молодых капитанов Суперлиги. О нём рассказывают брат и знаменитый отец, а также делится мнением его девушка. Сам Павел в шутку и всерьёз говорит о новой для себя ответственности, а далее проводит зрителя по новой серии, делясь спортивными и психологическими нюансами.

Эпизод посвящён полуфиналу чемпионата, в котором белгородцам пришлось сойтись с московским «Динамо», вице-чемпионом страны. «Львам» достался очень сложный и сильный соперник. Аналитик «Белогорья» Иван Пух рассказывает о плюсах столичного клуба. Он объясняет, что могли бы противопоставить конкуренту белгородские волейболисты, а игроки и руководство комментируют ход прошедших игр.

Полуфинал получился очень увлекательным для любителей спорта и крайне нервным для обеих команд и их тренеров – три матча из четырёх определили победителя только на тай-брейке. Не обошлось без травм и драматических витков интриги.

Смотрите новую серию на «Чемпионате» и в социальных сетях клуба.