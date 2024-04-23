Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» обыграло «Факел» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

«Белогорье» обыграло «Факел» в первом матче серии за бронзу Суперлиги
Комментарии

«Белогорье» уверенно выиграло первый матч серии с «Факелом» из Нового Уренгоя за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) в пользу хозяев.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Факел
Новый Уренгой
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за бронзу. Первый матч

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:21).

Напомним, сегодня, 23 апреля, началась серия за пятое место чемпионата России. За место в пятёрке сильнейших борются новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финальной серии мужской Суперлиги сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо». Первый матч пройдёт завтра, 24 апреля.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android