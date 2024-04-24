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Московское «Динамо» с минимальным разрывом по счёту обыграло «Ленинградку»

Московское «Динамо» с минимальным разрывом по счёту обыграло «Ленинградку»
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Сегодня, 24 апреля, завершился третий матч в серии за бронзу между командами «Динамо» из Москвы и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. С минимальным разрывом по счёту 3:2 (23:25, 20:25, 25:13, 25:23, 15:9) победу одержало «Динамо».

Серия может продлиться до пяти матчей. В упорной борьбе пока лидирует команда из Москвы со счётом 2-1 в серии.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 3-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева

Параллельно также проходят матчи финала, где встретились команды «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив». В их серии счёт 2-1 в пользу «Локомотива».

В прошлом году обладателем бронзы стала команда «Протон». В этом году волейболистки «Протона» играют в серии за пятое и шестое место. Победителем женской Суперлиги в 2023 году было московское «Динамо».

Отметим, что в этом году «Динамо» из Москвы стало трёхкратным обладателем Кубка России.

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