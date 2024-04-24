Московское «Динамо» с минимальным разрывом по счёту обыграло «Ленинградку»

Сегодня, 24 апреля, завершился третий матч в серии за бронзу между командами «Динамо» из Москвы и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. С минимальным разрывом по счёту 3:2 (23:25, 20:25, 25:13, 25:23, 15:9) победу одержало «Динамо».

Серия может продлиться до пяти матчей. В упорной борьбе пока лидирует команда из Москвы со счётом 2-1 в серии.

Параллельно также проходят матчи финала, где встретились команды «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив». В их серии счёт 2-1 в пользу «Локомотива».

В прошлом году обладателем бронзы стала команда «Протон». В этом году волейболистки «Протона» играют в серии за пятое и шестое место. Победителем женской Суперлиги в 2023 году было московское «Динамо».

Отметим, что в этом году «Динамо» из Москвы стало трёхкратным обладателем Кубка России.