Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 7 июня

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Сегодня, 7 июня, состоятся очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Раcписание матчей, 7 июня:

Бразилия — Словения — 9:30 мск;

Япония — Польша — 13:20 мск;

Куба — Италия — 18:00 мск;

Франция — Нидерланды — 23:30 мск.

Рано утром по московскому времени состоялись две встречи игрового дня:

Канада — Аргентина — 1:3 (18:25, 25:22, 21:25, 20:25);

Болгария — Иран — 3:2 (20:25, 25:22, 25:23, 20:25, 15:11).

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.