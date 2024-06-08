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Никола Йовович — новый игрок волейбольного клуба «Нова»

Никола Йовович — новый игрок волейбольного клуба «Нова»
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Сербский волейболист Никола Йовович подписал контракт с «Новой» из Новокуйбышевска. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Новы».

Йовович заменит австралийского связующего Араша Досанжа. Команда из Новокуйбышевска в этом сезоне заняла 11 место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф в «золотом сете» уступила «Кузбассу». Завершила сезон команда Олега Согрина в турнире за 9–12 места.

В сезоне-2023/2024 Йовович защищал цвета итальянской «Вероны», где выступил сменщиком Луки Спирито.. Йовович принял участие всего в 12 из 30 матчей.

В составе сборной Сербии Никола дважды становился бронзовым призёром чемпионата Европы, однако в России серб уже играл за уфимский «Урал» и «Динамо-ЛО». Вместе с ним команда из Соснового Бора показала лучший результат в истории – 5-е место в чемпионате России.

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