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Блокирующая из топ-3 Екатерина Евдокимова перешла из московского «Динамо» в краснодарское

Блокирующая из топ-3 Екатерина Евдокимова перешла из московского «Динамо» в краснодарское
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Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола объявил о переходе из московского «Динамо» в краснодарское «Динамо» 29-летней блокирующей Екатерины Евдокимовой, вошедшей в тройку лучших игроков прошедшего сезона-2023/2024 в своём амплуа.

190-сантиметровая волейболистка в прошедшем сезоне набрала 259 очков, выполнила 11 подач навылет и 113 блоков, провела 309 атак с показателем точности 44% и совершила 26 ошибок в 36 матчах с суммарным количеством партий 116.

Сезон-2023/2024 Екатерина Евдокимова провела в московском «Динамо», до этого она в течение трёх сезонов выступала за калининградский «Локомотив», ранее — за «Уралочку-НТМК», воспитанницей которой является (шесть сезонов за главную команду, до этого четыре — за молодёжную).

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