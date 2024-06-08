Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 8 июня
Сегодня, 8 июня, состоятся очередные матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Лига наций — 2024, мужчины. Раcписание матчей, 8 июня:
- 9:30 мск. Польша — Бразилия;
- 13:20 мск. Япония — Словения;
- 20:00 мск. Куба — Франция;
- 23:30 мск. Канада — США.
Рано утром по московскому времени состоялись две встречи игрового дня:
- США — Сербия — 3:1 (23:25, 25:15, 25:23, 25:14);
- Турция — Иран — 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 27:25).
Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.
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