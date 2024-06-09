Россиянин Иван Лукьяненко продолжит карьеру в сербской «Црвене Звезде»

27-летний российский связующий Иван Лукьяненко продолжит карьеру в сербском волейбольном клубе «Црвена Звезда». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Свою профессиональную карьеру Лукьяненко начал в новосибирском «Локомотиве» (2015–2018). После трёх лет в составе родной команды доигровщик сменил пять клубов, в каждом из которых провёл по одному сезону: «Кузбасс» (сезон-2018/2019), «Владимир» (сезон-2019/2020), «Динамо-ЛО» (сезон-2020/2021), «Газпром-Югра» (сезон-2021/2022), «Нова» (сезон-2022/2023). Cезон-2023/2024 Лукьяненко пропустил, не найдя подходящий клуб.

«Црвена Звезда» в прошедшем сезоне впервые с 2016 года выиграла чемпионат Сербии. В следующем сезоне команда с россиянином в составе выступит в Лиге чемпионов.