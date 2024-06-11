Лига наций — 2024 среди женских команд: расписание матчей 11 июня

Сегодня, 11 июня, стартует третья игровая неделя Лиги наций среди женских команд. Составы групп переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предварительного этапа 11 июня:
- 9:30 мск. США — Франция;
- 12:00 мск. Германия — Доминиканская Республика;
- 13:20 мск. Италия — Канада;
- 15:30 мск. Болгария – Китай.
По итогам второй игровой недели лидером предварительного этапа является сборная Польши, Бразилия занимает вторую позицию, Италия – третья.
Напомним, Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке (Таиланд).