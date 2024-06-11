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Лига наций — 2024 среди женских команд: расписание матчей 11 июня

Лига наций — 2024 среди женских команд: расписание матчей 11 июня
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Сегодня, 11 июня, стартует третья игровая неделя Лиги наций среди женских команд. Составы групп переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предварительного этапа 11 июня:

  • 9:30 мск. США — Франция;
  • 12:00 мск. Германия — Доминиканская Республика;
  • 13:20 мск. Италия — Канада;
  • 15:30 мск. Болгария – Китай.

По итогам второй игровой недели лидером предварительного этапа является сборная Польши, Бразилия занимает вторую позицию, Италия – третья.

Напомним, Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке (Таиланд).

Турнирная таблица Лиги наций - 2024 (ж)
Календарь Лиги наций - 2024 (ж)
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