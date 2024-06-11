Дисциплинарная комиссия ВФВ проведёт повторное заседание по делу Гончаровой

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проведёт повторное заседание по делу капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой из-за инцидента в матче плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом».

В новом обращении гендиректор московского «Динамо» Владимир Зиничев требует применить к Гончаровой санкции, предусмотренные регламентом. По словам гендиректора, при первом слушании были нарушены принципы юридической ответственности, справедливости и соразмерности, определённые Конституционным судом РФ. Владимир Зиничев и Наталия Гончарова обратились с просьбой к президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко лично проследить за соблюдением регламента ВФВ и Положения о Дисциплинарной комиссии.

Ранее Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива». Клуб выразил несогласие с дисквалификацией и потребовал повторно рассмотреть вопрос.