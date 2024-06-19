Центральный блокирующий Ткачёв пополнил ряды кемеровского «Кузбасса»

Волейбольный «Кузбасс» пополнился новым игроком. Им стал 33-летний Александр Ткачёв. О трансфере клуб сообщил 18 июня.

Сообщается, что в «Кузбассе» Ткачёв будет играть на позиции центрального блокирующего. Его партнёрами станут кубинский легионер Давид Фиэль и Илья Юльмухаметов. В минувшем сезоне мужской Pari Суперлиги Александр Ткачёв выступал за оренбургский «Нефтяник». За эту команду он провёл 28 матчей и набрал 135 очков (35 блоков, пять эйсов, 52% точных атак из 184).

В карьере Ткачёва также были выступления за новосибирский «Локомотив» с 2007 по 2021 год, «Динамо-ЛО» (сезон-2012/2013). С железнодорожниками новобранец «Кузбасс» стал обладателем всех медалей российского чемпионата.