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Центральный блокирующий Ткачёв пополнил ряды кемеровского «Кузбасса»

Центральный блокирующий Ткачёв пополнил ряды кемеровского «Кузбасса»
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Волейбольный «Кузбасс» пополнился новым игроком. Им стал 33-летний Александр Ткачёв. О трансфере клуб сообщил 18 июня.

Сообщается, что в «Кузбассе» Ткачёв будет играть на позиции центрального блокирующего. Его партнёрами станут кубинский легионер Давид Фиэль и Илья Юльмухаметов. В минувшем сезоне мужской Pari Суперлиги Александр Ткачёв выступал за оренбургский «Нефтяник». За эту команду он провёл 28 матчей и набрал 135 очков (35 блоков, пять эйсов, 52% точных атак из 184).

В карьере Ткачёва также были выступления за новосибирский «Локомотив» с 2007 по 2021 год, «Динамо-ЛО» (сезон-2012/2013). С железнодорожниками новобранец «Кузбасс» стал обладателем всех медалей российского чемпионата.

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