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«На мне ярлык жёсткого деспота». Владимир Алекно — о своей репутации тренера

«На мне ярлык жёсткого деспота». Владимир Алекно — о своей репутации тренера
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Бывший главный тренер сборной России, московского «Динамо» и казанского «Зенита» Владимир Алекно высказался о своей тренерской репутации.

«На мне ярлык жёсткого и требовательного деспота. Но это далеко не так, потому что я подхожу своей методикой избирательно к каждому игроку. Только договорная система может выстроить что-то в команде», — сказал Алекно в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, 57-летний Владимир Алекно в качестве главного тренера является 10-кратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным — Суперкубка страны, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Олимпийских игр, Мировой лиги, Кубка мира и чемпионата мира среди клубов, чемпионом и обладателем Кубка Франции.

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