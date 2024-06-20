В среду, 19 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 19 июня:

Германия — Франция — 3:1 (25:23, 25:27, 25:20, 25:23);

Иран — США — 3:2 (26:28, 25:23, 25:18, 26:28, 15:13);

Куба — Сербия — 2:3 (25:22, 25:21, 16:25, 21:25, 12:15);

Италия — Польша — 0:3 (22:25, 21:25, 22:25).

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу стала победителем Золотой Евролиги. В финальном матче украинцы обыграли команду Хорватии со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19). Бронзу завоевали волейболисты из Чехии, в матче за третье место обыгравшие в пяти сетах сборную Эстонии — 3:2 (20:25, 25:22, 31:33, 27:25, 15:12).