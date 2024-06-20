Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 20 июня

Сегодня, 20 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

10:00 мск. Иран — Нидерланды.

14:00 мск. Бразилия — США.

14:00 мск. Турция — Аргентина.

17:30 мск. Болгария — Италия.

21:30 мск. Куба — Словения.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций — 2024.

Германия — Канада — 0:3 (19:25, 18:25, 21:25).

Сборные Словении, Италии и Польши набрали по 21 очку и занимают первые три строчки в турнирной таблице Лиги наций. Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня.