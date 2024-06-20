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Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 20 июня

Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 20 июня
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Сегодня, 20 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

  • 10:00 мск.  Иран — Нидерланды.
  • 14:00 мск. Бразилия — США.
  • 14:00 мск. Турция — Аргентина.
  • 17:30 мск. Болгария — Италия.
  • 21:30 мск.  Куба — Словения.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций — 2024.

  • Германия — Канада — 0:3 (19:25, 18:25, 21:25).

Сборные Словении, Италии и Польши набрали по 21 очку и занимают первые три строчки в турнирной таблице Лиги наций. Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня.

Турнирная таблица Лиги наций
Календарь Лиги наций - 2024
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