Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 21 июня

Сегодня, 21 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

10:00 мск. Канада — Бразилия.

14:00 мск. Аргентина — Польша.

14:00 мск. Нидерланды — Япония.

17:30 мск. Болгария — Куба.

21:30 мск. Турция — Сербия.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций — 2024:

Иран — Франция — 0:3 (21:25, 17:25, 23:25).

Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Италии и Польши занимают второе и третье места соответственно.

Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.