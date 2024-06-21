Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 21 июня
Сегодня, 21 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
- 10:00 мск. Канада — Бразилия.
- 14:00 мск. Аргентина — Польша.
- 14:00 мск. Нидерланды — Япония.
- 17:30 мск. Болгария — Куба.
- 21:30 мск. Турция — Сербия.
Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций — 2024:
- Иран — Франция — 0:3 (21:25, 17:25, 23:25).
Сборная Словении возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команды Италии и Польши занимают второе и третье места соответственно.
Напомним, восемь лучших команд по итогам предварительного этапа выйдут в финальный раунд, который пройдёт в Польше с 27 по 30 июня. Команды определят победителя по кубковой системе.
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