Волейболистки сборной Польши стали бронзовыми призёрами Лиги наций — 2024

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Завершился матч за третье место волейбольной Лиги наций — 2024 среди женских команд, в котором встречались сборные Бразилии и Польши. В пяти сетах победу одержали польские волейболистки — 3:2 (25:21, 26:28, 25:21, 19:25, 15:9).

Встреча проходила в упорной борьбе. Команды поочерёдно выигрывали партии друг у друга. В решающем сете сильнее оказались польские волейболистки.

Женская сборная Польши завоевала бронзовые медали и повторила своё лучшее достижение в Лиге наций, установленное в прошлом году.

Сегодня, 23 июня, состоится финальный матч женской Лиги наций — 2024 между командами Италии и Японии. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Ранее чемпионками Золотой Евролиги — 2024 стали волейболистки сборной Швеции, в финале обыгравшие Чехию. Обе команды выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций — 2025.