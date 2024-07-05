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Либеро Ольга Костюкевич стала новым капитаном «Протона»

Либеро Ольга Костюкевич стала новым капитаном «Протона»
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28-летняя либеро Ольга Костюкевич стала новым капитаном волейбольного клуба «Протон». Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём телеграм-канале.

Костюкевич является воспитанницей саратовского клуба, она родилась в Саратовской области. За главную команду «Протона» Ольга играет с 2021 года. В составе клуба – бронзовый призёр чемпионата России по волейболу в сезоне-2022/2023. В прошедшем сезоне-2023/2024 «Протон» занял пятое место.

Статистика Ольги в роли либеро в прошлом сезоне: 572 приёма, 61% позитивной доводки, 40% – отличной. За 36 матчей (128 партий) Костюкевич допустила всего 28 ошибок.

В роли капитана Ольга Костюкевич сменила Марию Смеленко, которая перешла в московское «Динамо».

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