Сербка Бранка Тица стала игроком «Уралочки-НТМК»

20-летняя сербская доигровщица Бранка Тица подписала контракт на сезон-2024/2025 со свердловским волейбольным клубом «Уралочка-НТМК». Об этом пресс-служба команды сообщила в официальном телеграм-канале.

Последние четыре сезона Бранка играла за сербский «Единство Стара Пазова», вместе с которым в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 выиграла национальный чемпионат. В прошедшем сезоне команда также выиграла Суперкубок. Тица была признана MVP сербской Суперлиги и лучшим бомбардиром Кубка Сербии. На родине доигровщица выступала также за Prvi Tempo (сезон-2017/2018), с 2018-го по 2020-й представляла OK Omladinac.

Бранка Тица – чемпионка юниорского чемпионата мира U21 (2021); чемпионка юниорских чемпионатов Европы U19 (2020), U21 (2022) и U23 (2024). Признана лучшей доигровщицей чемпионата Европы U23 (2024).

Напомним, сезон-2023/2024 «Уралочка-НТМК» завершила на восьмом месте в чемпионате России.