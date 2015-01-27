10 пилотов, которые должны были попасть в Формулу-1

Порой место в Формуле-1 не заработаешь никакими титулами. Кто так и не попал в Ф-1, несмотря на потрясающий потенциал в младших сериях?

Получить место в Формуле-1 — как выиграть в лотерею. Если бы лотерейный билет стоил миллион, а для его получения приходилось вкалывать несколько лет. “Чемпионат” уже рассказывал, как можно не по делу потерять место в кокпите, но хватает и тех, кому так и не довелось выйти на старт Гран-при. Несмотря на все предыдущие заслуги.

Выбрать из всего многообразия молодых пилотов, несмотря на титулы и награды так и не дошедших до “Королевских гонок”, оказалось весьма непросто. Мы ограничились временем, когда уже появилась младшая серии GP2, но и тут был простор для выбора. Даже в голосовании, которое “Чемпионат”, провёл внутри редакции, всё в итоге решалось одним голосом. Кто не попал в список? Например, Дин Стоунман, после борьбы с раком сходу вернувшийся в гонки на итоговый подиум GP3. Верим, что у британца ещё всё впереди. Ну а кто же попал в топ-10?

Когда брать: 2015

Титулы: чемпион GP2 2014, вице-чемпион Формулы-2 2010

Британец продолжил традицию чемпионов GP2, не попадающих в Ф-1, став в этом ряду третьим подряд. И сколько бы Палмер ни возмущался тем, что превзойдённые им пилоты нашли себе места благодаря спонсорам, а он, чемпион, остался не у дел, ничего уже не изменишь.

Сыграл свою роль и возраст. Да, Палмеру только-только исполнилось 24, но по меркам Макса Ферстаппена он уже матёрый ветеран. Что ж, может, работа в “Лотусе” не окажется бесплодной и однажды мы таки увидим его на трассе Ф-1.

Когда брать: 2014, 2015

Титулы: вице-чемпион GP2 2014, вице-чемпион Мировой серии “Рено” 2013, чемпион Формулы “Рено” 2.0 2012

Талантливый бельгиец уже не первый год ходит по краю Ф-1. Сначала он совсем чуть-чуть уступил Кевину Магнуссену и в первенстве WSR, и, что важнее, в борьбе за место в “Макларене”. А теперь, когда приход Алонсо задвинул на второй план и Магнуссена, шансы Вандорна ещё сократились.

Тем не менее вторые места, взятые в ведущих младших сериях с первых попыток, — хорошая рекомендация. И кто знает, если Вандорну удастся выиграть GP2 в 2015-м, может, “Хонда” и подыщет ему место — вместе со своим мотором.

Палмер, Вандорн и примкнувший к ним Митч Эванс на подиуме GP2

Сэм Бёрд

Когда брать: 2013, 2014

Титулы: вице-чемпион GP2 2013, третье место в Мировой серии “Рено” 2012

Британец, приведший “Русское время” на итоговый подиум GP2, в последние несколько лет показывает отличные скорости, быстро приспосабливаясь к любой машине. Беда в том, что успехи к Бёрду пришли слишком поздно. Ему уже 28, и возраст проб и ошибок прошёл.

Показав себя в младших сериях и не приблизившись к Ф-1, Бёрд перебрался в Формулу-Е, где после четырёх этапов занимает второе место в зачёте. Кто знает, может, британец сможет попасть в “Королевские гонки” в статусе чемпиона Ф-Е? Увы, шансы на это невелики…

Антониу Феликс да Кошта

Когда брать: 2013, 2014

Титулы: третье место в Мировой серии “Рено” 2013, третье место в GP3 2012, победитель Гран-при Макао-2012

Португалец феноменально провёл 2012 год: стал третьим в GP3, четвёртым в Мировой серии “Рено”, проведя при этом неполный сезон, да ещё и победил на престижной гонке в Макао. После того как он подтвердил скорость в 2013-м, попав на итоговый подиум WSR, казалось, что место в “Торо Россо” ему обеспечено, но “Ред Булл” выбрал Даниила Квята. Может, дело в том, что ждали от португальца уверенной победы в серии? А на выходе – поражение от Магнуссена и даже Вандорна.

Так и не получив заслуженного шанса в Ф-1, да Кошта ушёл в DTM. Дебют не то что бы удался (21-е место в чемпионате), но он в немецком чемпионате редко кому удаётся. Вспомните Петрова.

Когда брать: 2013

Титулы: чемпион Мировой серии “Рено” 2012

Голландец триумфально шагал по младшим сериям, и за последовательным триумфом в Формуле “БМВ” и Еврокубке “Рено” последовала выигранная с первой попытки WSR. Где Фряйнс, между прочим, обошёл Жюля Бьянки и Кевина Магнуссена. Однако в Ф-1 не позвали — в виду полного отсутствия спонсоров.

В итоге Фряйнс уже два года отмыкался в роли тест-пилота «Заубера» и «Кэтерхэма», и если ему не удастся перезапустить карьеру, мы рискуем попросту забыть о талантливом пилоте.

Робин Фряйнс недружелюбно смотрит на журналистов Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Давиде Вальсекки

Когда брать: 2013

Титулы: чемпион GP2 2012

Итальянец стоял на самой грани попадания в Ф-1, но теперь оказался от него весьма далёк. Вальсекки стал тест-пилотом “Лотуса” после нескольких не слишком успешных сезонов в GP2, а взяв-таки титул, всерьёз претендовал на место боевого пилота, но — не сложилось.

Вальсекки не получил места в кокпите, даже когда травма выбила из игры Кими Райкконена (тогда «Лотус», как выяснилось, напрасно понадеялся на опыт Ковалайнена). А теперь о нём, кажется, уже и не вспомнят. Денег у итальянца нет, да и победа на пятый год в GP2 не так впечатляет, как прорывы Фряйнса и Вандорна. Добро пожаловать в IndyCar?

Роберт Уикенс

Когда брать: 2012

Титулы: чемпион Мировой серии “Рено” 2011

Неудачно проведя два сезона в WSR и в итоге потеряв поддержку «Ред Булл», Уикенс всё-таки сумел перезапустить карьеру. Последовательно став вице-чемпионом в Формуле-2 и GP3, в сезоне-2011 Уикенс взял-таки титул WSR, обойдя будущую парочку “Торо Россо” — Верня и Риккардо. Однако для приглашения в Ф-1 этого не хватило (дело ограничилось малополезной работой с «Марусей»).

В итоге талантливый канадец отправился в DTM, где после невзрачного дебюта два года подряд пробыл лидером проблемного “Мерседеса”, в 2014-м принеся Штутгарту одну из всего трёх побед. В марте Роберту исполнится 26, но шансы, что на него вновь обратят внимание в паддоке Ф-1, низки.

Когда брать: 2011

Титулы: чемпион Мировой серии “Рено” 2010

После нескольких неудачных лет Алёшин покорил-таки WSR в 2010-м, вырвав титул в плотной борьбе с Даниэлем Риккардо. До этого была «бронза» в Формуле-2, затем – попытка закрепиться в GP2, которую свело на нет отсутствие финансирования. Не получив места в Ф-1, россиянин попробовал повторить успех в WSR, но лишь однажды поднялся на подиум за два сезона.

В итоге Алёшин решил попробовать свои силы в IndyCar, где его карьера закончилась одним подиумом, тяжёлой аварией и, в целом, признанием потенциала со стороны местных болельщиков и специалистов. Увы, санкции не позволили остаться в Америке, ну а про мечты о “Королевских гонках” уже можно забыть.

Из трио Вернь-Геррьери-Алёшин в Ф-1 попал только Жан-Эрик

Эстебан Геррьери

Когда брать: 2011

Титулы: третье место в Мировой серии “Рено” 2010

Аргентинец дважды врывался в WSR — в 2008-м и 2010-м. Оба раза выигрывал гонки и брал подиумы, и оба раза не мог провести полного сезона из-за финансовых проблем. В такой ситуации попасть в Ф-1 было почти невозможно. К тому же к последней попытке в WSR ему было уже 25 лет, а подтверждающие талант титулы так и не пришли. Но болельщикам запомнилось, как Эстебан заставил понервничать Алёшина и Риккардо!

Отчаявшись, Геррьери уехал в Indy Lights. Там дела пошли (два вице-чемпионства), но такая серия — явно не предел мечтаний, а пробиться в IndyCar не вышло.

Как всегда, всё упёрлось в деньги!

Алекс Према

Когда брать: 2007

Титулы: победитель Гран-при Макао-2004, третье место в GP2 2006

Француз блеснул в 2004-м в Макао, потом два года неплохо выступал в GP2, навязывая борьбу Льюису Хэмилтону и Нико Росбергу, но решающие сражения проиграл, так и не показав ничего действительно выдающегося. При этом в 2006-м Алекс какое-то время был третьим пилотом «Спайкера». В итоге Према вынужденно ушёл в кузовные гонки. Четыре года провёл в DTM (три подиума), четырежды выступал на “24 часах Ле-Мана” (лучший результат – 4-е место), глобальных успехов не достиг. В целом кандидатура спорная, но всё же напомним, что в 2006-м Александр пропустил вперёд только Хэмилтона и Пике, опередив Глока и Пантано. При этом успехов в GP2 Према добился сходу, а не как некоторые «старички», на третий-четвёртый год. Но – увы.

*****

Всплывали в нашем голосовании и другие имена — Бертран Багетт, Энди Соучек, Альберт Коста… Не всем из названных удалось бы навести шорох в Формуле-1, но многие смотрелись бы не хуже пары-тройки нынешних пилотов, а часть уверенно вела бы борьбу в первой десятке. Но это была бы другая Формула-1 — без рента-драйверов, проблем с бюджетами и так далее. Ф-1 не из нынешней жизни.