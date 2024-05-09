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Сейвуд: отказ ФИА в допуске «Хайтека» к Ф-1 привёл к судебному иску

Сейвуд: отказ ФИА в допуске «Хайтека» к Ф-1 привёл к судебному иску
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Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал, что британская команда «Хайтек» (Hitech GP) подала в суд на Международную автомобильную федерацию (ФИА) после отклонения её заявки на вступление в «Королевские гонки».

«Мне сказали, что отказ ФИА в допуске «Хайтека» привёл к судебному иску, основанному на том, что ФИА не имеет права отказывать команде по финансовым соображениям – потому что она не должна участвовать в коммерческой стороне Формулы-1», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Напомним, ранее ФИА одобрила лишь заявку команды «Андретти». Однако позже отказано было и ей – на этот раз со стороны Формулы-1.

Компания Hitech GP была основана в 2002-м. В марте прошлого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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