В Формуле-1 убрали бренд, воспитавший Шумахера и чуть не погибший из-за россиян

А ещё без «Заубера» не было бы Райкконена, «Ред Булл» и много кого ещё.

Грустное, но не сенсационное событие произошло в Формуле-1: швейцарская команда «Заубер» сменила название и отныне будет величаться «Альфа Ромео». В 2018 году этот бренд «ФИАТа» стал титульным спонсором команды. Основатель коллектива Петер Заубер уже давно им не владеет, так что не удивительно, что нынешние акционеры решили выбрать новое звучное имя, которое и деньги приносит, и с Формулой-1 тоже связано богатой историей. Спорить с решением нет смысла, но ничто не мешает нам перечислить главное, что мы должны помнить о Заубере и его команде.

Воспитали Шумахера

Понятно, что к воспитателям Михаэля можно отнести много кого, но недооценивать роль Петера Заубера не стоит: финальная шлифовка таланта Шумахера перед дебютом в Формуле-1 состоялась именно в составе команды Заубера в чемпионате мира спорткаров в 1990 и 1991 годах. В коллективе Петера, сотрудничавшего с «Мерседесом», Шумахер выступил в «24 часах Ле-Мана» — 1991 и занял пятое место вместе с Карлом Вендлингером и Фрицем Кройцпойнтнером.

«Заубер» (уже как юридическое лицо) был задействован при переходе Михаэля в Формулу-1. В том самом до конца не исполненном контракте с «Джорданом» указывалось, что «Мерседес» будет платить за выступления молодого немца в ирландской команде именно через «Заубер». Так что формально именно коллектив Петера выложил 150 тысяч фунтов за дебютное выступление Шумахера в Спа. Дальнейших траншей из Швейцарии Эдди тогда так и не дождался…

Кстати, если бы «Мерседес» в своё время решился выставить в Формуле-1 полноценную заводскую команду, а не ограничился поначалу скрытной поддержкой «Заубера», то, вполне возможно, старые контрактные обязательства вынудили бы Шумахера покинуть «Бенеттон» и отправиться помогать воспитавшим его концерну и команде. Собственно говоря, именно поэтому деньги за Михаэля в 1991-м платил Петер — он-то мечтал, что через пару лет получит обратно уже опытного воспитанника. Жизнь распорядилась по-другому.

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Привели в Формулу-1 Райкконена, Леклера и «Ред Булл»

Шумахер — далеко не единственный, кто появился в Ф-1 при поддержке «Заубера». Причём на сей раз мы говорим уже не о подготовке или финансовых вливаниях, а собственно дебюте в составе команды. Конечно, все сразу вспомнят знаменитый приход Кими Райкконена в 2001 году, когда Петер решился подписать контракт с молодым и неопытным финном наперекор мнению акционеров команды из «Ред Булл». Ставка более чем сработала.



Именно Петер и его коллектив привели в Формулу-1 Хайнца-Харальда Френтцена, Фелипе Массу и Серхио Переса. Уже без своего отца-основателя «конюшня» проложила дорогу в «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Заубер» в 1995 году: Френтцен, «Ред Булл» и «Петронас» Фото: Getty Images

Было бы логично сказать в этом пункте не только о гонщиках. Именно с «Заубером» в Формулу-1 пришли две компании, без которых представить нынешний чемпионат мира немыслимо. Помимо «Ред Булл», со временем перешедшего от модели титульного спонсорства к владению сразу двумя командами, как не сказать про «Петронас»? Малайзийская компания, присоединившаяся к команде в сезоне-1995, поспособствовала многолетнему проведению Гран-при на «Сепанге», а с 2010 года, когда судьба «Заубера» некоторое время находилась под вопросом, перешла к «Мерседесу».

Связи с Россией

Небольшое лирическое отступление. Вы, вероятно, в курсе, что сейчас в России стартовали выпуски новой коллекционной серии машин Формулы-1. Так вот, ваш автор уже наметил для себя один из «Зауберов» — просто за то, что на боковых дефлекторах машины размещён старый логотип МТС. Многие должны помнить, что эта российская компания спонсировала швейцарцев в 2003-2005 годах. Заодно поддерживала телевизионные трансляции, привозила в Россию болид и гонщиков… Правда, до конца не ясно, насколько сильную отдачу получила, но это уже другой вопрос.

Фелипе Масса в составе «Заубера» в 2005 году Фото: Clive Mason/Getty Images

Если опытом работы с МТС в «Заубере» наверняка остались довольны (спонсорские обязательства были выполнены, а что ещё надо), то в 2013 году партнёры из России чуть не потопили швейцарский коллектив. В бюджете «Заубера» внезапно образовалась пробоина, и в попытке её заткнуть сменившая Петера Мониша Кальтенборн была готова пойти на весьма смелые решения. Например, поверить, что за выступления тогда ещё совсем молодого пилота Мировой серии «Рено» Сергея Сироткина в сезоне-2014 заплатят два фонда, о которых и в России-то никто не слышал. Конец оказался немного предсказуем: денежных траншей Мониша так и не дождалась, но благодаря рента-драйверам Гутьерресу и Сутилю всё-таки сумела остаться на плаву.

«Честно говоря, не могу вам объяснить, что тогда пошло не так, – вспоминала Мониша ту ситуацию в интервью «Чемпионату» спустя несколько лет. – Мы подписали документы, провели все необходимые проверки перед сделкой, которые показали, что всё в порядке. Но, думаю, у нас не было достаточного представления, как всё работает в России. Вероятно, что-то внутри страны пошло не так. Мы бы ни за что не делали официальных объявлений для прессы, если бы не имели подписанных документов».

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Подписали пять гонщиков на два места

Финансовые проблемы ещё аукнулись «Зауберу» перед сезоном-2015. Внезапно выяснилось, что Мониша в попытке собрать бюджет подписала контракты боевых гонщиков сразу с четырьмя пилотами! Помимо Маркуса Эрикссона и Фелипе Насра соглашения имели Адриан Сутиль и резервист команды Гидо ван дер Гарде. Немец смирился и отошёл в сторону, а вот голландец в попытке выбить место даже обратился во всевозможные суды. В последний момент Гидо всё-таки согласился на финансовую компенсацию в размере 15 млн евро, а то Мониша уже начала переживать, что сейчас её посадят.

Кстати, по слухам, контракт мог оказаться и у пятого пилота: незадолго до своей роковой аварии на Гран-при Японии о переходе в «Заубер» уже договорился Жюль Бьянки…

Кубица: авария и победа

Стоит вспомнить более приятные моменты. В частности, чудесную историю Роберта Кубицы — ещё одного гонщика, который пришёл в Формулу-1 именно благодаря «Зауберу» (пусть даже команда тогда и принадлежала «БМВ»). Невероятное совпадение: в 2007 году поляк попал в ужасную аварию на Гран-при Канады и чудом избежал серьёзных травм. Прошёл год — и именно в Монреале Роберт одержал единственную победу и в своей карьере, и в истории заводского «БМВ-Заубер». Жаль, что провальный сезон 2009 года и разразившийся кризис подтолкнули мюнхенцев к решению покинуть Формулу-1 — повезло ещё, что Петер оперативно собрал бюджет и вернул команду под собственный контроль.

Авария Роберта Кубицы на Гран-при Канады — 2007 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Существуют вопреки стране

Финальное. Вы ведь помните про такой нелепый момент, что Заубер создал собственную команду в стране, где автогонки были запрещены много десятков лет? Несмотря на подобный нюанс и невыгодное положение вдалеке от английской «силиконовой долины» Формулы-1, Петер слепил боеспособный коллектив, который живёт и поныне. Пусть теперь уже не под своим родным названием.