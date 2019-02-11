«Не хочу говорить, изменился я или нет». На что настроен Квят перед возвращением

Сегодня, 11 февраля, команда «Торо Россо» показала свой новый болид STR14. Перед презентацией Даниил Квят дал интервью пресс-службе итальянской команды, чьим пилотом он стал уже в третий раз.



— Когда вы ушли из Формулы-1 и «Торо Россо» в 2017-м, то думали, что однажды вернётесь?

— Давайте скажем так. Здорово вернуться, и это доказывает, что ты никогда не должен терять надежды. В прошлом году я получал удовольствие, работая в «Феррари», что помогло мне поддерживать хорошую форму и оставаться в курсе того, что происходит в Формуле-1 на техническом фронте.

— Когда вы последний раз выступали в гонке?

— Это был Гран-при США 2017 года. Хотя, кроме работы на симуляторе в прошлом году, я много гонялся на картинге, что всегда сохраняет тебя в форме.



— Вы чувствуете, что изменились и повзрослели по сравнению с 2017-м?

— Не хочу говорить, изменился ли я или нет. Я знаю, что было много разговоров на сей счёт, а также по поводу того, повзрослел ли я и так далее. Но я предпочитаю, чтобы за меня всё говорил пилотаж на трассе. Я просто хочу сесть за руль и посмотреть, что получится. Впереди много работы, четыре дня на тестах в Барселоне перед гонками, которые будут очень важны для всех.



— Как вы думаете, работа пилотом по развитию позволила вам стать лучше как гонщику?

— Я очень благодарен за возможность, которую мне предоставила «Феррари» в прошлом году. Это был отличный опыт, и я отработал по максимуму. Я наслаждался работой с ними. Они были очень добры ко мне, так что я отплатил тем, что всегда упорно работал и никогда не говорил «нет» просьбам отработать лишние дни. Это было удовольствием.



Если честно, я думаю, что даже если ты пилотируешь только на симуляторе, то в наши дни они такие совершенные, что ты можешь тренироваться и тренироваться. Думаю, что благодаря обилию работы на симуляторе я оставался в форме — это позволило мне не забыть, какие ощущения от машины Ф-1.

Красота дня: главная опора Квята перед возвращением в Формулу-1 Даниил Квят возвращается в гонки — а мы показываем, кто не давал ему заскучать в 2018-м.

— Вы управляли нашей машиной на постсезонных тестах в Абу-Даби. Какие были ощущения?

— Я бы сказал, что после пяти кругов ощущения были абсолютно нормальными. У меня были очень хорошие впечатления – почти как будто это были одни из моих первых тестов в Формуле-1. В преддверии тестов у меня было несколько очень счастливых дней, отличный опыт. Я проехал 155 кругов без проблем. Думаю, что теперь каждый раз, когда я буду выезжать на трассу, то у меня будут такие ощущения. Это хорошо.

— Кроме того, что вы впервые работали с «Хондой», то почувствовали ли вы ещё какие-то серьёзные изменения во время тестов? По сравнению с вашей последней гонкой.

— Моя последняя гонка была в 2017-м. Да, за это время машина эволюционировала, но вещи не изменились совсем уж серьёзно, так что я смог всё наверстать.



— Вы побывали на базе в Фаэнце и увидели несколько новых лиц, но было и много знакомых. Как думаете, как изменилась команда?

— Если честно, то знакомых лиц было больше. Очевидно, главное изменение – это новый поставщик моторов, ведь теперь у нас «Хонда». Что касается инженерной стороны дела, то всё относительное такое же. Группа инженеров очень похожая.

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.

— У вас есть какие-то конкретные ожидания или цели на 2019-й?

— Мы пока не знаем точно, где окажемся. Как и все остальные, мы упорно работали над автомобилем в целом, в то время как я со своей стороны работал над собой и собственной формой. Я верю в парней в команде, они знают, что делают. Я и мои инженеры сделаем всё, чтобы добиться максимума от машины, которую построила для нас команда. Думаю, мы смотримся неплохо, я чувствую, что все мотивированы и сосредоточены. И это придаёт мне уверенности в будущем.



— Вы ожидаете, что станете лидером команды, учитывая, что ваш напарник – абсолютный новичок?

— Я просто буду делать свою работу, управлять машиной максимально быстро и давать свои отзывы. Ну а затем мы сможем вместе решить, в каком направлении двигаться. Это командная работа!

Не хочу говорить, изменился ли я или нет. Я знаю, что было много разговоров на сей счёт, а также по поводу того, повзрослел ли я и так далее.

— Вы единственный россиянин на стартовой решётке, так что, полагаю, Сочи станет самым ярким моментом. Но чего вы особенно ждёте в этом году?

— Если мне придётся ждать до Сочи, чтобы был яркий момент, то такое ожидание получится слишком долгим! Думаю, я буду наслаждаться каждой гонкой года. Нужно идти от этапа к этапу. Конечно, Сочи всегда приносит большое наслаждение, но это верно и для Австралии, Бахрейна и Китая, потому что это три первые гонки. Я с нетерпением жду старта сезона. Давайте идти шаг за шагом. Тесты в Барселоне сперва, потом Австралия, а потом – гонка за гонкой. Мы изберём такой подход. Думаю, это самый умный план.

— Сезон обещает стать интересным, ведь пришло несколько молодых пилотов вроде вашего напарника, а возвращаетесь не только вы, но и Роберт Кубица. Как вы думаете, этот сезон получится запоминающимся?

— Да, я так думаю. Я считаю, в каждом сезоне Формулы-1 есть интересные аспекты. В этом году было много перестановок на рынке пилотов, а кроме того, внедряются новые правила. Возвращение Роберта – это очень интересно. Я знал его с тех времён, когда был молодым, и гоняться с ним – это что-то, чего я жду с нетерпением. Он был парнем, который первый привёл меня в паддок Формулы-1 в 2009 году. Я выступал в картинге, а у него была картинговая команда. Я выиграл гонку и получил билет на просмотр тестов Ф-1 в Барселоне. Я увидел там Роберта, и он сказал: «О, это ты». А затем он провёл для меня экскурсию по боксам «БМВ». Он показал мне рулевое колесо, машину, комнату инженеров – всё. Это было классное памятное событие.



Что касается остального, надеюсь, борьба на трассе станет острее, а отрывы между командами не будут такими большими. Это бы здорово помогло гонкам.



— Ваши первые впечатления от «Хонды»?

— Я весьма плотно следил за тем, как они справляются. Я знаю, что они очень мотивированы. Они работают как ненормальные, чтобы создать максимально хороший двигатель – именно это и нужно команде. Пока мы работаем как единый механизм, подталкиваем друг друга вперёд и всегда нацеливаемся максимально высоко, это будет помогать.