Когда Минздрав ещё не предупреждал. Самые известные ливреи в автоспорте

Представление новой раскраски – ничуть не менее важный момент, чем показ нового болида (недаром многие впервые вживую показывают обновлённые цвета ещё на старой машине). В поисках оптимальных сочетаний команды меняют оттенки используемых цветов, расположение спонсорских логотипов, но, увы, почти всем последним ливреям далеко по притягательности до знаменитых «табачных» раскрасок второй половины XX века. Получив небольшой отдых от новых либо слегка видоизменённых цветовых гамм (следующая и финальная презентация «Альфа Ромео» – утром 18 февраля), давайте вспомним некоторые легендарные ливреи прошлого.

«Мальборо» (красно-белый вариант)

«Макларен» (1974-1996)

Известные гонщики: Эмерсон Фиттипальди, Джеймс Хант, Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен

Айртон Сенна. 1989 год Фото : Pascal Rondeau/Allsport

Кажется, невозможно представить «Мальборо» отдельно от «Феррари», но на самом деле табачный спонсор выбрал команду из Маранелло в качестве базовой лишь в 1997-м. А до этого на протяжении более чем двух десятков лет главным партнёром для «Мальборо» являлся «Макларен». Пожалуй, красно-белая ливрея и является самой известной в Ф-1 – не в последнюю очередь благодаря соперничеству Айртона Сенны и Алена Проста, выигравших на двоих в этих цветах шесть титулов чемпиона мира.

«Пенске» (1990-2009)

Известные гонщики: Эмерсон Фиттипальди, Эл Анзер-младший, Пол Трейси, Жиль де Ферран, Элио Кастроневес

Элио Кастроневес. 2000 год Фото : Robert Laberge /Allsport

Точно такую же цветовую гамму, но в «Индикаре», целых два десятилетия использовала не менее легендарная «Пенске». Там ливрея появилась, кстати, благодаря экс-гонщику «Макларена» Эмерсону Фиттипальди, гонявшемуся в Америке аж до середины 90-х. Запрет на рекламу табака в нулевых заставил команду убрать с бортов надписи «Мальборо» и заменить их на собственный логотип. В таком наряде команда проездила до конца сезона-2009.

«Мальборо» (красный вариант)

«Феррари» (1994-2006)

Известные гонщики: Михаэль Шумахер, Рубенс Баррикелло, Фелипе Масса

Михаэль Шумахер. 2001 год Фото : Mark Thompson /Allsport

Строго говоря, логотипы «Мальборо» появились на болидах «Скудерии» тоже ещё в 70-х, но до середины 90-х влияние спонсора на ливрею не было определяющим. Красная цветовая гамма стала знаменитой в первой половине 2000-х, когда Михаэль Шумахер за рулём «Феррари» выиграл пять титулов кряду. Любопытно, что даже полный запрет на рекламу табака не разрушил связь команды с концерном «Филип Моррис» – а вот ливрея, увы, существенно поменялась ещё в 2007-м.



«Мицубиси» (1999-2002)

Известные гонщики: Томми Мякинен

Томми Мякинен. 1999 год Фото : Mike Hewitt /Allsport

Легендарную красную раскраску использовала и «Мицубиси» в WRC – там цвета вошли в историю благодаря «Летающему финну» Томми Мякинену. И хотя это сотрудничество было недолгим (в конце сезона-2002 японский производитель покинул чемпионат, и «Мальборо» раскрасила собой «Пежо»), оно было запоминающимся – именно в этих цветах Мякинен взял свой четвёртый подряд титул чемпиона по классическому ралли.

«Вест»

«Макларен» (1997-2005)

Известные гонщики: Мика Хаккинен, Дэвид Култхард, Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя

Мика Хаккинен. 2000 год Фото : Clive Mason /Allsport

Эффектная серебристая раскраска «Веста», в которую «Макларен» облачился перед сезоном-1997, быстро раскрутилась благодаря гению Эдриана Ньюи – на его машинах Мике Хаккинену грех было не выиграть два чемпионата. Ещё дважды команда в этой ливрее была близка к победе в чемпионате уже с Кими Райкконеном – в 2003-м и 2005-м годах. Эту же ливрею в MotoGP на протяжении трёх сезонов в начале 2000-х использовала команда Сито Понса.

«Джон Плейер Спешиал»

«Лотус» (1972-1978, 1981-1986)

Известные гонщики: Эмерсон Фиттипальди, Ронни Петерсон, Марио Андретти, Найджел Мэнселл, Айртон Сенна

Айртон Сенна. 1985 год Фото : Simon Miles/Getty Images

Чёрно-золотая ливрея ещё одного табачного бренда «Джон Плейер» (а точнее, отдельной серии сигарет «Спешиал»), появилась в Ф-1 одной из первых – в самом начале 70-х, на одной из лучших команд того поколения «Лотусе». И в первый же сезон Эмерсон Фиттипальди стал чемпионом. А в 1978-м Марио Андретти повторил успех бразильца. Легендарную ливрею в середине следующего десятилетия сменили жёлтые цвета «Кэмела», но то был уже период заката команды.

«Таргет»

«Ганасси «(1996-2001, 2016)

Известные гонщики: Джимми Вассер, Алекс Занарди, Хуан-Пабло Монтойя, Скотт Диксон

Хуан-Пабло Монтойя. 2000 год Фото : Robert Laberge /Allsport

Первый не имеющий отношения к сигаретам бренд в нашем списке: «Таргет» – американская сеть розничных магазинов. Классическая ливрея с жёлтыми «молниями» по бокам стала популярной во второй половине 90-х, когда четыре года подряд гонщики Чипа Ганасси становились чемпионами серии CART. В 2002-м ливрея сильно изменилась, но в последний сезон «Таргета» в «Индикаре» болид Скотта Диксона был окрашен в те самые цвета.

555

«Субару» (1993-2003)

Известные гонщики: Колин Макрей, Ричард Бёрнс, Петер Сольберг

Колин Макрей. 1997 год Фото : Mike Cooper /Allsport

Ливрея «555» получила известность благодаря WRC, где эта марка сигарет провела 11 сезонов с «Субару». В 1995-м союз завоевал чемпионский титул с Колином Макреем, а шесть лет спустя повторил этот успех с Ричардом Бёрнсом. Обоих гонщиков, увы, уже давно нет с нами. В 2003-м Петер Сольберг принёс команде ещё одну победу в чемпионате – к тому моменту логотип «555» уже был стилизован под три восходящие луны.

«Мартини»

«Уильямс» (2014-2018)

Известные гонщики: Валттери Боттас, Фелипе Масса, Сергей Сироткин

Сергей Сироткин. 2018 год Фото : Charles Coates/Getty Images

Самый свежий пример: «Мартини» одевала «Уильямс» на протяжении пяти последних сезонов. Начав за здравие с двух третьих мест в Кубке конструкторов (а Валттери Боттас был четвёртым в 2014-м), команда скатилась на последнее в прошлом году – и итальянцы свернули программу. К слову, это было уже третье появление «Мартини» в Ф-1: в 75-78 годах фирменные полоски украшали красный «Брэбем» (а официально команда даже именовалась «Мартини Рейсинг»), а в 79-м на один сезон перекочевали на чемпионский «Лотус».

«Форд» (1999-2002)

Известные гонщики: Колин Макрей, Карлос Сайнс, Петер Сольберг, Маркко Мяртин

Колин Макрей. 1999 год Фото : Getty Images

С 82-го по 92-й «Мартини» была представлена в классическом ралли благодаря «Лянче», с которой четыре раза стала лучшей в чемпионате. Возвращение ливреи в WRC с «Фордом» в самом конце 90-х, увы, столь же триумфальным не получилось – лишь в 2001-м Макрей был близок к титулу, всего два очка уступив сопернику Бёрнсу. А уже по окончании сезона-2002 «Мартини» приняла решение покинуть чемпионат.

«Кул»

«Грин» (1997-2002)

Известные гонщики: Дарио Франкитти, Пол Трейси

Дарио Франкитти. 1999 год Фото : Getty Images

Одна из самых известных американских ливрей – бело-зелёная окраска «Кул», которая украшала собой болиды команды «Грин» в CART в конце 90-х и начале 2000-х. За рулём именно этой машины Дарио Франкитти боролся за титул с Монтойей в 99-м. Примечательно, что за пределами США мало кто знает, что такое «Кул». Это тоже сигареты, с ментолом – и именно из-за запрета на рекламу табака эта ливрея отправилась в архив.