«Уильямс» представил новую ливрею и титульного спонсора. Он подозрительный

«Уильямс» показал на презентации новую ливрею и нового титульного спонсора. Придёт ли команда в себя после кошмара в 2018-м?

18:55. Похоже, никаких других оперативных цитат у нас не будет. Ну что ж, тогда заканчиваем. Нового автомобиля мы не увидели — значит, ждём 18 февраля и первого дня тестов. Тогда же свою машину покажет «Зау...», пардон, «Альфа Ромео». Ну а наш сезон презентаций продолжится уже во вторник, 12 февраля. В 14:30 мск нас ждёт презентация «Рено».

18:46. Вот что сказала на презентации Клэр Уильямс: «Прошлый год был очень тяжёлым для нас. Таким образом можно разрушить душу любой команды. Но за зиму мы не потеряли практически никого из нашей гоночной команды, и, думаю, это говорит о том, насколько мы сильны. Никто не хочет заново проходить через то, через что мы прошли в 2018 году, так что наша цель — достижение прогресса. Команда не падает с пятой позиции на десятую без слабых зон, но мы проделали большую работу, чтобы исправить проблемы, однако это долгий путь. До Австралии мы не сможем наверняка понять, где мы находимся. Падди Лоу проднлал огромную работу, чтобы убедиться, что у нас нужные люди на верных должностях. Я верю в то, что у нас есть большие ресурсы, и мы должны убедиться, что используем их верно.



Кубица и Расселл? На них будет интересно посмотреть. За последние несколько месяцев мы сделали много изменений. Наша команда — «Уильямс» следующего поколения. И Джордж, и Роберт — сущность этого следующего поколения», — приводит слова Клэр Уильямс SkySports.

18:42. Давайте немного расскажем о титульном спонсоре. ROKiT сейчас протягивает сети Wi-Fi в 27 индийских городах и активно занимается созданием инновационных продуктов. Компания обещает выйти на рынки США и Великобритании в марте 2019 года. В общем, очень похоже на Rich Energy — у тех энергетики нигде не купить, у этих — мобильники.



Откуда деньги (если они есть)? Их даёт британский предприниматель Джонатан Кендрик, в своё время заработавший деньги на продвижении на европейский рынок шинного бренда Yokohama Tyres. Интересный факт: в 1978 году Кендрик, работавший в Goodyear Racing, отвечал за шины на «Уильямсе» Алана Джонса во время Гран-при Аргентины.

18:34. Интересный момент: как и обещал «Чемпионату» Сергей Белоусов, его компания Acronis осталась с «Уильямсом», а вот от «Торо Россо» после сезона-2018 ушла.

«Мы будем держаться за «Уильямс». Глава Acronis — о работе в Формуле-1 Хорош ли Сироткин, насколько богаче станет «Форс Индия» и при чём тут дроны, следящие за пальмами?

18:32. Ждём немного цитат. Что сказать по ливрее? Живенько, но в «Мерседесе» уже начали шутить в твиттере — мол, надо с вами поговорить насчёт использования «нашего» лазуревого.

18:26. А вот новая командная экипировка.

Интересно, а комбинезоны какие будут?

Роберт Кубица и Джордж Расселл Фото: Williams Racing

18:18. Три официальные фотографии ливреи.

Правильно понимаем, что это FW41? Ну, с новым передним антикрылом. А новую машину ждём на тестах.

Фото: Williams Racing

Фото: Williams Racing

Фото: Williams Racing

18:13. По видео не очень понятно. Остался белый цвет, к нему добавился бирюзовый — привет «Мерседесу».

18:12. А вот и ливрея!

18:07. Ливрею мы пока не увидели. Но отметим, что фирменные цвета ROKiT — красный, белый и чёрный. В Польше были бы довольны.

18:04. ROKiT WILLIAMS RACING

Новым титульным спонсором «Уильямса» становится не слишком известный производитель мобильных телефонов ROKiT. Полное имя команды — ROKiT WILLIAMS RACING. Насколько мы понимаем, ROKiT ещё только планирует продавать свои мобильники.

18:00. Ну что, где?

17:47. Машина «Уильямса» под покрывалом. Только пока непонятно, новая или старая.

17:15. Время презентаций продолжается. Только-только мы посмотрели на «Торо Россо» STR14, а в 18:00 мск на очереди презентация «Уильямса». Правда, до конца непонятно, увидим ли мы хотя бы рендеры нового автомобиля FW42. Официально нам обещали продемонстрировать новую ливрею, связанную с новым титульным спонсором, но «Хаас» в аналогичной ситуации показал и сам автомобиль. В общем, вот такая мелкая интрига, которая скоро будет разрешена.

Напомним, что гонщиками «Уильямса» в 2019 году станут Роберт Кубица и Джордж Расселл. У Сергея Сироткина был шанс сохранить своё место, но его покровители из «СМП Рейсинг» не поверили, что «Уильямс» сумеет прийти в себя после провала в 2018-м. Хотя в самой команде уверены, что есть шанс побороться даже за четвёртое место. Ждём новых громких заявлений от Клэр и Падди.