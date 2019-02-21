Купил утюг, читал слухи о «Рено», жалеет «Уильямс». Свежие новости от Сироткина

Сергей Сироткин не скучает после ухода из Формулы-1 — тем более что все последние новости из стана «Уильямса» показывают: видимо, в «СМП Рейсинг» не зря сомневались, стоит ли продлевать контракт с командой на сезон-2019. Так что сейчас на повестке дня у Сироткина выступления в оставшейся части суперсезона WEC, но, как вы наверняка слышали, не исключено и продолжение работы в Ф-1 — пусть уже в качестве резервного гонщика в хорошо знакомой Сергею команде «Рено». Мы поговорили с пилотом обо всех последних новостях.

«У меня Хартли телефон не просил»

— Сергей, в декабре вы сетовали, что нет времени перевести дух – постоянно поездки, мероприятия… Удалось перевести дух?

— Да, всё хорошо. Удалось вернуться к обычной человеческой жизни, даже странно себя ощущаешь. Домашняя рутина, хлопоты: балкон потёк, паркет вздулся… Надо постирать, погладить… Утюг недавно новый купил!



В общем, я отдохнул и полон сил. Ну и сейчас есть время не только на поддержание физической формы, но и на её улучшение. Жаль, в конце января болел две недели, но в целом график тренировок насыщенный – одна, а то и две в день. Времени скучать у меня точно нет.



— Теперь официально объявлено, что вы выступите на трёх оставшихся этапах суперсезона WEC. Но многие ожидали, что вы поедете с Петровым и Алёшиным, а не с Сарразеном и Оруджевым.

— Да, в SMP Racing решили распределить силы таким образом. В любом случае у двух наших экипажей одинаковые цели, мы боремся как одна команда.

— Как готовитесь к выступлениям в WEC?

— В среду утром отправился во Францию для работы на симуляторе, чтобы подготовиться к Себрингу. Потом я вернусь, приду на награждение чемпионов Российской автомобильной федерации, ну а дальше улетаю в Себринг.



— Вы в своё время ездили на прототипе BR1, но с тех пор машину модернизировали.

— Да, она сильно эволюционировала. Конечно, различия не будут ощущаться, как день и ночь. Я примерно знаю, чего ожидать, но хочу запрыгнуть в машину, не имея каких-то предрассудков. Хочу просто в ней проехать и потом, с учётом опыта и знаний, выжать максимум.



— В «СМП Рейсинг» на два этапа приходит Брендон Хартли. Он случаем не у вас телефончик руководителей попросил?

— Нет, у меня контактов не просил. Но я достаточно хорошо его знаю, мы немало общались – по меркам Формулы-1. Хороший, открытый парень. Самое главное, с большим опытом выступлений в WEC. Думаю, он станет хорошим дополнением к нашему коллективу.

«Мнение о Формуле-Е поменялось на 180 градусов»

— Вернёмся немного назад, к вашим тестам в Формуле-Е. Как я понимаю, команда «Махиндра» осталась вами довольна, а вот показать высокий результат не удалось из-за технических проблем?

— Всё так. Команда была довольна, хотя я проехал немного кругов и не имел возможности проделать всю запланированную работу. Самое обидное и неприятное, что не успели проехать на результат. Но в тех режимах, в которых я ехал, темп был на удивление хорошим – учитывая, что машина специфическая. Все говорят, что в неё трудно вкатиться.



Потенциально мы не закрываем дверь в Формулу-Е на будущее. Этот чемпионат – очень интересный вариант. У нас в Формуле-Е есть несколько вариантов, которые мы будем держать открытыми.



— Вас вдохновляет факт, что многие выходцы из Ф-1 сходу начинают бороться в Формуле-Е за победы?

— Мне она очень понравилась – в плане пилотажа и всего остального. За две недели, которые я работал над этим проектом, моё мнение поменялось на 180 градусов. Эта серия намного интереснее, чем думал я и думают многие другие.

— Изнутри нет ощущения, что Ф-Е слишком медленная?

— Нет. Как вы помните, я проехал два теста подряд – в DTM и Формуле-Е. Если брать мощность относительно «держака», то в Формуле-Е соотношение выше. Субъективно машина Формулы-Е в плане разгона и мощности ощущается более динамичной, чем DTM. Всё-таки у машины DTM немаленькое сопротивление, аэродинамика тоже есть, и для её веса 500 с чем-то лошадиных сил – не так много.



— Как я понимаю, шансы на ваш приход в DTM были не очень высокими?

— У нас было два очень хороших предложения, но по некоторым причинам они не были приняты.



— Если погадать, то два этих варианта – «Астон Мартин» и «Ауди»?

— Один вы угадали! Какой, конечно, не скажу.

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«Договорённостей с „Рено“ нет»

— Распространены слухи про то, что вы снова можете стать резервным гонщиком «Рено» в Формуле-1 – даже сама команда не опровергает факт переговоров.

— Да, я тоже, конечно, читал. Но в настоящее время действующих договорённостей с «Рено» у нас нет.



— Что вам как гонщику может сейчас дать роль третьего или резервного пилота?

— Когда я был резервным пилотом в 2016-2017 годах, то смотрел на всё, не зная, как это выглядит изнутри, с позиции боевого гонщика. Тогда я хорошо подготовился, дальше испытал всё на себе. Теперь мне интересно вернуться назад и посмотреть за работой со стороны – как бы я реагировал в похожих ситуациях. Знаете, получается такая схема сравнения — «А-Б-А». Конечно, мне хочется гоняться, но в профессиональном варианте это может быть неплохо. Плюсы я для себя найду.



— Ну и для команды уже совсем другое дело, когда резервистом работает гонщик с опытом выступлений в Ф-1.

— Конечно, это так.



— Себастьяну Феттелю не понравился новый вид передних антикрыльев. А вам?

— Не то чтобы я являлся сильным ненавистником предыдущих крыльев, но мне новые очень понравились. А в целом машинки чем-то напоминают Мировую серию «Рено» тех лет, когда я там выступал – только с «гало». А те автомобили выглядели очень неплохо.

— Вы прежде говорили, что продолжаете общаться с несколькими сотрудниками «Уильямса». Они в шоке от ситуации с новой машиной?

— Ситуация в команде трудная, это было понятно последнюю пару месяцев. Я выразил им свою поддержку и пожелал удачи. Мне искренне жаль «Уильямс» — хочется, чтобы люди, с которыми я так долго работал, в том числе над машиной этого года, смогли переломить ситуацию и добиться прогресса.

— Слышали про инсайды, что новая машина на две секунды медленнее прошлогодней?

— Вот когда я работал на симуляторе, она была на две секунды медленнее. Но это происходило в самом начале работы, когда изменения регламента автоматически отбрасывали всех назад. Различные технические решения должны были позволить наверстать это время, но на этой стадии развития автомобиля я на симуляторе уже не работал.

Источник: «Уильямс» опоздал с машиной не только из-за проблем с тормозами

— Пошли слухи, что под вопросом будущее Падди Лоу.

— У меня хорошие отношения с Падди, я не так давно с ним общался. Но мне нечего сказать насчёт этих слухов.



— Падди приходил из «Мерседеса» в роли одного из творцов их побед. У вас вообще складывалось ощущение, что это один из главных технических гуру Формулы-1?

— Его статус обычно никак не ощущался. Он очень скромный и простой, открытый человек. С ним всегда можно было пообщаться, он никогда не обделит тебя вниманием. Во многих ситуациях он, возможно, кажется проще и скромнее, чем является на самом деле в Формуле-1.

«Феррари» не станет чемпионом». Девять смелых прогнозов на новый сезон Формулы-1 Почему «Хонда» принесёт счастье «Ред Булл» и что ждёт Феттеля в борьбе с Леклером. Мы не стесняемся смело прогнозировать.

— И напоследок. «Феррари» — чемпион?

— Не уверен. Мы помним, как всё начиналось в том году. «Мерседес» пока катается, никуда не торопясь, при этом их машина по первым изображениям выглядит очень хорошо. «Ред Булл»-«Хонда» тоже может выстрелить. Плюс очевидно, что машины ещё претерпят серьёзные изменения и доработки ближе к началу чемпионата. Как мы знаем, так очень любит делать «Ред Булл»: их машины на тестах, старте сезона и при возвращении в Европу могут выглядеть совсем по-разному. Думаю, они тоже навяжут борьбу.



Чемпионат должен получиться интересным. Сейчас я больше смотрю на него как зритель и ещё больше понимаю: кто бы что ни говорил, но Формула-1 – очень интересный вид спорта.