Новый поезд московского метро легко уделал гоночный болид. Это явный обман

Минутка радости от редактора: в конце августа 2018 года у нас в Ново-Переделкино наконец-то открыли метро, и по новой Солнцевской линии в том числе запустили поезда «Москва» — те самые, с USB-розетками, возможностью пройти по всему составу и так далее. Если вы на них ездили, то наверняка видели внутри рекламу, как «Москва» соревнуется на открытом участке Замоскворецкой линии с красной гоночной машиной, которая едет параллельно по проспекту Андропова. Поезд и болид идут ноздря в ноздрю, но тут на проспекте загорается красный сигнал светофора – гонка проиграна! Признавший поражение пилот тоже пересаживается в метро и встречается с любимой девушкой.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Московский транспорт».

Посыл ролика понятен: даже на самом быстром автомобиле вы поедете медленнее, чем на общественном транспорте, тем более на метро. Но маленький педант внутри нас требует разбора: неужели «Москва» на самом деле была в состоянии конкурировать с болидом, пока тот не совершил вынужденную остановку?



Ответ стремителен и безапелляционен: конечно же, никаких шансов у метропоезда не было бы. Несмотря на все современные технологии, по меркам автоспорта «Москва» разгоняется целую вечность — до 60 км/ч за 20 секунд. Не впечатляет и максимальная скорость – 90 км/ч. А в большей и смысла нет: по нормативам метро поезда не должны разгоняться выше 80 км/ч, тем более что расстояние между станциями практически никогда не превышает пары километров – только успеешь разогнаться (до 80 км/ч за 35 секунд), как уже впору думать о торможении.

Руль Формулы-1 – набор непонятных кнопок и рычажков. Но теперь вы всё поймёте Мы подписали каждую кнопку и переключатель.

А что с соперником? В оппонентах отнюдь не болид Формулы-1: легко установить, что для рекламы использовали автомобиль TATUUS FA010. Эти машины задействовали в чемпионате Формула-Россия (аналог Формулы-4, но чуть мощнее), который проводился несколько лет назад. За три секунды «Татуус» разгоняется до 100 километров в час, ну а максимальная скорость превышает 200 км/ч – сами понимаете, «Москве» тут ловить нечего. Так что к красному сигналу светофора наш гонщик был бы уже далеко впереди конкурента.



Кстати, о светофоре. Если быть совсем дотошными, то никакой красный сигнал помешать гонщику «Татууса» не мог в принципе: на участке, где дорога идёт параллельно путям метро, светофоров нет. Ещё один довод в сторону «формулы». Другое дело – пробки: когда в понедельник вечером пишется этот текст, проспект Андропова в сторону области раскрашен в красно-жёлтые цвета. Кстати, место действия находится совсем рядом с Нагатинской поймой, где сейчас строят «Диснейленд», а в первой половине 2000-х чуть не возвели автодром Формулы-1. Впрочем, это уже совсем другая история…

Поезд метро «Москва» против гоночного автомобиля Фото: youtube.com

Ну и ещё одно наблюдение по рекламе, раз уж мы разбираем все её нюансы: чтобы поставить метропоезд и болид максимально близко, «Москву» даже отправили на встречный путь. При нормальном движении поезд и машина ехали бы в разные стороны: «Москва» — в сторону «Технопарка», ну а «Татуус» — куда-то в Коломенское. Выходит, кто-то из нашей пары явно перепутал место встречи.