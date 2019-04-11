Мы с трудом отобрали 15 лучших гонок в истории Формулы-1. Решите, какая круче!

В честь 1000-й гонки в истории Формулы-1 мы собрали самые мощные Гран-при за всё время. Но какой из них лучше всех?

Пройти мимо того факта, что в Китае состоится 1000-я гонка чемпионата мира по автогонкам, решительно невозможно. Да, многие начали ворчать, что этап именно со статусом Гран-при будет далеко не юбилейным — мол, в 1952-1953 годах чемпионат мира проводился по регламенту Формулы-2, плюс в календарь одно время включали «Инди-500», которая и Гран-при не называлась, и в регламент Ф-1 не вписывалась. Ну, какая разница? Все ведь все равно будут праздновать тысячу. А что может быть логичнее в такую веху, чем попытка выбрать лучшую из предыдущих 999 гонок?

Конечно, отобрать наиболее топовые Гран-при трудно — хотя бы потому, что если недавние гонки у всех перед глазами, да и в интернете полно видеозаписей, то про старые этапы такого не скажешь. Что ж, мы всё-таки попытались, взяв из «древней» истории гонки, которые уж точно остались у всех в памяти. В целом, критерии были следующие: невероятная борьба за победу и обилие событий, а не один, пусть и очень важный для всего чемпионата, эпизод. Именно поэтому вы не найдёте в списке, например, Херес-97, Сузуку-89 и так далее. Донингтон-93? Там всё было решено за круг, а мы говорим о гонках, которые постоянно держали в напряжении. Япония-76? Один из двух главных героев слишком рано выбыл из борьбы.



Спорный выбор? Безусловно. Ну а как иначе составить хоть сколько-нибудь компактный список для голосования. Так что можете нас проклясть за невключение наиболее памятной лично вам гонки. И все равно проголосовать.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

«Выбери лучший Гран-при в истории Формулы-1»