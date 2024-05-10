Марко объяснился после новости о его намёке про переход Ньюи в «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу своих недавних слов о руководителе технического департамента команды Эдриане Ньюи, который покинет гоночный коллектив в начале следующего сезона. Ранее, высказываясь о дальнейшем месте его работы, Марко заявил следующее: «Думаю, красный немного контрастирует с тёмно-синим. Но с таким замечательным цветом, как зелёный, возможно всё». После этого в немецкой прессе слова Марко были интерпретированы как намёк на переход Ньюи в «Астон Мартин».

«Говорил ли я об «Астон Мартин»? Очевидно, меня неправильно поняли. Я бы предпочёл красный цвет», — приводит слова Хельмута издание Oe24.at.

Ферстаппен подколол английских гонщиков:

Ранее Марко ответил на вопрос о возможном уходе вместе с Ньюи и Максом Ферстаппеном в «Мерседес».