«Если бы огонь пошёл дальше, была бы жесть». Квят — про аварию в день рождения

Даниил Квят продолжает оставаться едва ли не главным ньюсмейкером Формулы-1. За один день он успел показать блестящее шестое время в практике и разбить машину. И это в 25-й день рождения! К чести россиянина, он относится к таким моментам философски и с изрядной долей юмора. И даже предлагает руководству Формулы-1 начинать гоночные выходные в субботу. Зачем нам эти четверги и пятницы?

Албон: первые 20 минут на трассе было очень опасно, старался объезжать люки

Напарник Квята тем временем признался, что забыл поздравить того с днём рождения. Но нашёл красивый выход из ситуации. Гонщики «Торо Россо» добавили огонька вечером в пятницу. Началось всё с взаимных подколов Албона и россиянина.

— Александер, насколько тяжело было сегодня избегать стен на трассе?

— В Баку это делать трудно. Трасса очень пыльная. Я был очень удивлён, насколько она грязная. Первые 20 минут на трассе было очень опасно! В нескольких моментах я был очень близок к тому, чтобы влететь в стену. Потом стало полегче. Но в целом я доволен, что выбрал мягкие шины. Даня Квят выбрал пожёстче в первой практике, но я рад своему выбору. На более жёстких шинах могло бы случиться всё что угодно.



Квят ответил моментально и, как обычно, не полез за словом в карман.



— Что вам там наговорил Албон про мои жёсткие шины? (смеётся) Я попал в аварию на «софте», а это явно не самый жёсткий комплект (улыбается). Вы, наверное, неправильно поняли Алекса, его вообще сложно понять (улыбается).

«Я намного симпатичнее тебя!» Квят и Албон не хотят быть похожими Интервью с Даниилом Квятом — о ненужном «Инстаграме», двойнике из «Краснодара» и разговоре с судьями в Шанхае.

И всё это после того, как гонщик из Таиланда забыл поздравить Даниила с юбилеем! Совпадение ли это?

— Александер, какой подарок вы сделали своему партнёру по команде?

— Вы поймали меня с поличным (смеётся). Если честно, нет, я ничего ему не подарил. Я даже не знал, что у него сегодня день рождения! Потом я увидел это на «Фейсбуке» и подумал: «Ок, хорошо». Было слишком поздно бежать в магазин. Но я уверен, что здесь где-то есть торт. Здесь же есть торт? Я просто напишу там своё имя, чтобы он думал, что пирог был от меня. Я проверил «Фейсбук» уже после того, как увидел его. Потом, когда у нас было свободное время на первой практике, я поздравил его (смеётся).

Александер Албон Фото: Peter Fox/Getty Images

После этого с юмором всё же решили подождать и обсудили с гонщиками «Торо Россо» текущие дела. И, конечно же, в первую очередь аварию Квята.

— Даниил, как оцените эту пятницу?

— Мы потеряли 50 минут во второй практике из-за проблем с рулевым управлением. Потом я пытался найти предел на трассе, а когда ты пытаешься это делать, есть риск оказаться в стене. К счастью, повреждения не такие серьёзные. Главное, что у нас есть темп. Я считаю, что сессия прошла позитивно. Мы, очевидно, конкурентоспособны в Баку. Надеюсь, что сможем перенести это чувство и на квалификацию. Посмотрим, какие изменения подготовят другие команды, но нам в любом случае надо концентрироваться на себе. Суббота будет очень плотной. Мы хотим удержаться на этих позициях.



— Что же произошло в том повороте?

— В Баку как обычно было ветрено. Я немного потерял машины, коснулся стены сначала задним колесом, а потом и передним. Так всё и было. Я обязательно «поставлю» пиво парням, которые будут чинить мою машины ночью. Или чай. Даже с учётом того, что им надо поменять всего пару частей, я всё равно высоко ценю их труд. С точки зрения гонщика вы всегда хотите атаковать по полной. Я думаю, что я нашёл лимит сегодня и смогу использовать это завтра.



— Было ли вам страшно, когда машина начала гореть?

— Это были тормоза, нам надо их менять в любом случае. Я просто не хотел, чтобы огонь дошёл дальше, потому что тогда это была бы полная жесть.



Что касается люков, я не боялся их задеть. Это работа организаторов, чтобы они были в порядке. Я об этом совсем не думал. Их особо и не видно на трассе, потому что скорость слишком высокая. Я их почти не замечал. Доверяю организатором и рассчитываю, что они всё исправят.

— Довольны ли работой новой силовой установки?

— Новый мотор работал нормально. Сегодня вечером мы должны подсчитать, какую именно прибавку в мощности это нам даст. Это будет совокупность факторов мощности и надёжности. Мне показалось, что с мотором всё в порядке. Я рад, что «Хонда» работает на полную. Я понимаю, что когда новый мотор ставят уже на четвёртую гонку сезона, есть риск получить штраф в какой-то момент. Но, если честно, чем больше будет прибавка, тем лучше. Всегда лучше сойти, когда ты идешь третьим, а не двадцатым. Я поддерживаю это решение на 200 процентов.

«Полностью его ошибка». Что говорят о столкновении Квята сразу с двумя машинами Правы ли были судьи, жёстко наказав Квята за двойную аварию на первом круге?

— С учётом того, что вы показали отличный результат практически без «вката», получается, что разговоры о необходимости пятничных практик преувеличены?

— Честно говоря, иногда у меня есть ощущение, что пятничные тренировки вообще бесполезны (улыбается). Наверное, лучше приезжать на трассу в субботу. Мы и так знаем все эти трассы. Может быть, на новые трассы и имеет смысл приезжать пораньше, а вот на старые вряд ли. Но это решать не мне, а людям из руководства Формулы-1. Кому-то, возможно, нужно пять часов, чтобы привыкнуть к новой трассе, но точно не мне.