«Я намного симпатичнее тебя!» Квят и Албон не хотят быть похожими

Даниил Квят выпал из медиа-пространства на целый год. Или даже больше. Никаких постов в социальных сетях, ни одного интервью. «Чемпионату» удалось поговорить с российским гонщиком, который рассказал, где пропадал, как изменился и почему без колебаний согласился на предложение доктора Марко вернуться в команду, из которой ушёл не слишком гладко. Но начали мы с текущих дел. В частности, спорного штрафа за аварию с двумя «Макларенами».

«Я мог бы показать очень высокий результат»

— Даниил, вы говорили, что после инцидента в Китае долго обсуждали этот эпизод с судьями. Объяснили ли они, почему не приняли во внимание небезопасное возвращение Ландо Норриса на трассу?

— У нас действительно состоялся с ними предметный разговор. Он проходил за закрытыми дверьми, так что я хотел бы, чтобы он там и остался. Не хочу выносить это на публику, так будет справедливее. Моё мнение и мнение команды по этому инциденту не изменилось. То, что мы сказали в Китае, осталось в силе. Это не изменит результат, так что я бы не стал вдаваться в глубокий анализ того столкновения. Я оставил это позади и давно переключился на гонку в Баку.



— Но можно сказать, что встреча с судьями была продуктивный в плане их отношения к вам в будущем?

— Безусловно, да.



— Если абстрагироваться от этого столкновения, позволял ли темп претендовать на место лучшей из остальных команд в Китае?

— Мы не делали все эти расчёты, но я точно знал, что даже с учётом того инцидента, но без штрафа, я мог бы показать очень высокий результат. Я говорю об очень хороших очках. Сложно сказать, как глубоко мы заехали бы в очки. Но эти разговоры не вернут нам ту возможность. Мы знаем, что у нас есть потенциал и лучше его уже начать использовать, чем говорить о том, что могло бы быть.



Баку – всего лишь четвёртая гонка чемпионата. У нас ещё будет много шансов показать себя. Машина подходит для многих типов трасс, поэтому мы намерены раскрывать потенциал всё больше и больше. В Австралии мы его раскрыли почти на 100 процентов, Бахрейн и Китай были точно не на 100 процентов. Сейчас мы перегруппируемся и сделаем всё, что в наших силах.

Квята оштрафовали жёстче, чем ошибавшихся так же. Но нет, это не заговор Мы разобрали все штрафы прошлого сезона Формулы-1, выданные за первый круг гонки. И да, наказание Квята странное.

«Я не сижу целыми днями в «Инстаграме»

— В прошлом году вы полностью ушли из поля зрения. Нигде не появлялись, не давали интервью, не «постили» в социальных сетях. Почему настолько закрылись?

— У меня была своя работа, которая мне нравилась. Как вы, наверное, знаете, я не самый большой поклонник социальных сетей, поэтому для меня прошлый год был «годом отключения» от всего. Тем не менее, у меня была отличная работа, которую мне нравилось выполнять и за которую мне платили зарплату. Я до сих благодарен «Феррари» за то, что дали шанс поработать в такой легендарной команде. Для меня это был отличный год.

— Вы читаете вообще комментарии к своим постам в социальных сетях?

— Нет, мне это просто неинтересно. Мою жизнь они не изменят, поэтому не вижу смысла это делать.



— То есть, ведение «Инстаграма» — это больше ваша обязанность как боевого гонщика Формулы-1?

— Можно сказать и так. В какой-то день я просто хочу, чтобы его не было, потому что он просто мешается. Но мне помогают люди, как правильно его вести, хотя я и сам активно в этом участвую. В любом случае я не сижу целыми днями в «Инстаграме» и не пролистываю все фотографии. Мне это не нужно. Если бы не было социальных сетей, моя жизнь точно не стала бы хуже.



— Многим болельщикам нравится новый дизайн вашего шлема. Как пришли к нему и кто вдохновлял вас?

— У меня было много времени подумать над этим, потому что я с августа уже знал, что вернусь в Формулу-1. Мне хотелось чего-то нового. Мы долго общались с дизайнером и искали какие-то свежие варианты. Мне хотелось что-то максимально простое, в стиле 80-х годов. Тогда у гонщиков были классные шлемы, ничего лишнего. Так что мы хотели сделать ретро, но на современный лад. Мне кажется, что получилось довольно неплохо. Я очень доволен нынешним дизайном, при этом буду стараться вносить небольшие изменения.



— Какие шлемы гонщиков прошлых лет вам особенно нравились?

— Да практически всех знаменитых гонщиков. Тот же шлем Михаэля Шумахера. Это был просто красный шлем и несколько линий. И это был культовый дизайн. Тоже самое можно сказать о шлемах Сенны и Пике. У них всё было просто, но легко запомнилась. Мне нравится, когда цветов не больше трёх.

Квят показал свой новый шлем на сезон-2019

«Получается, Албон тоже старый»

Даниил Квят Фото: Red Bull Media House

— Вы упомянули, что уже в августе знали о возвращении в Формулу-1. Насколько легко было принять решение?

— Было довольно легко, потому что я очень хотел вернуться в Ф-1 любым способом. Пропустить один год – это уже очень много. Терять два года ещё хуже, поэтому я принял вариант, по которому вероятность возвращения была больше 50 процентов. Это было важно.



— Не было никаких обид на руководство за прошлые дела?

— Нет, никаких.

Квят: Гасли хотят убрать из «Ред Булл» и взять меня? Не слышал такого

— Вы ещё являетесь очень молодым гонщиком, но на фоне тех же Норриса и Расселла выглядите уже чуть ли не ветераном паддока…

— Не сказал бы, что я ветеран. Чувствую себя очень молодым. У меня всегда высокая мотивация, желание конкурировать. Да, я знаю, что приходят совсем молодые парни в Формулу-1. Но взять моего партнёра по команде, который является новичком, но у нас с ним всего один год разницы. Получается, что Алекс тоже старый (смеётся). То, что у меня уже много гонок за плечами, надо рассматривать как позитивный момент.



— Многие замечают, что внешне вы очень похожи с Албоном. Нет ли шуток в команде по этому поводу?

— Да ладно? Серьёзно? Первый раз слышу (смеётся).

В этот момент рядом как раз проходил напарник Квята, которому Даниил задал тот же вопрос.



— Алекс, тут говорят, что мы с тобой очень похожи.

— Кто сказал?



— Российский журналист.

— Похожий стиль пилотирования или внешне?



— Внешне. Это честь для тебя быть похожим на меня, не так ли?

— Нет, это как раз большое разочарование, потому что я намного симпатичней тебя.



А вот когда я показал Даниилу Квяту фотографию вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, он согласился с внешним сходством.



— Да, действительно, что-то есть!



— Его называют будущим сборной России по футболу. Будете следить теперь за ним?

— Я стараюсь в принципе следить за нашей сборной. Сильно болел за наших парней на чемпионате мира, когда давление было высоким, а они всё равно смогли так круто выступить.