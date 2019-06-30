Квят провёл худший этап в сезоне, когда его стали сватать в «Ред Булл»

Перед гонкой
Начало уик-энда не предвещало Квяту ничего хорошего. Хотя сам Даниил и надеялся, что в Австрии болиды «Торо Россо» поедут лучше, чем за неделю до этого во Франции, пятничные тренировки ни о чем таком не говорили: россиянину ни разу не удалось попасть в первую десятку.
На словах отмахнувшись от этих неудач, утром субботы Даня наконец заехал в первую десятку, хотя и прошёл на грани, оттеснив на 11-е место своего напарника Албона.
Но в квалификации повторить успех не удалось: первые попытки что Квята, что Албона были далеки от выхода во второй сегмент. Но таец в решающей попытке смог прибавить и вскарабкаться на 15-е место, а вот Квяту не повезло. Даниил шел со значительным улучшением и должен был уверенно проходить в Q2, но в последнем повороте уперся в замедлившегося Джорджа Расселла, вынужден был съехать с трассы и остался в протоколе 18-м.
Расселл после сессии получил заслуженные три штрафные позиции, а Квят хоть и отыграл два места благодаря штрафам Сайнса и Албона, но остался 16-м, притом что вполне мог приюлизиться к десятке.
Гонка
Как обычно, самым слабым местом Квята в гонке стал старт: Даня потерял аж три позиции, пустив вперед не только Сайнса с Албоном, но и Кубицу. Поляка обогнать удалось, но самого Даниила прошел стартовавший с пит-лейна Расселл. То самое чувство, когда тебя обгоняет «Уильямс». Второй раз за гонку.
За Расселлом россиянин застрял надолго. Как объяснил Квят после гонки, мешали настройки с высокой прижимной силой. Выбравшись наконец из-под заслонов худшей команды пелотона, Квят оказался 17-м, в десяти секундах позади стартовавшего ниже него напарника Албона.
При этом даже на свободном пространстве темпа у Даниила не было: выйти вперед ему не помогали даже чужие пит-стопы. Переобувшись в «хард» (команда закопалась с правым задним колесом), Квят продолжал ехать 17-м, позади Грожана и Албона. В какой-то момент казалось, что Даня вот-вот настигнет француза, но затем разрыв вновь вырос, и стало ясно, что думать нечего не только об очках, но и о какой-то борьбе за них.
«Как только Даниил выбрался из трафика, ему пришлось беречь шины из-за повреждения заднего тормозного воздухозаборника. Поэтому он не мог продвинуться дальше», — объяснил технический директор «телят» Джоди Эггинтон.
17-е место — худшая гонка Даниила в сезоне. В прошлый раз он финишировал ниже на Гран-при Мексики-2016: тогда россиянин стал 18-м, и это худший результат во всей его карьере.
После гонки
Еще после Канады было понятно, что в ближайшее время «Торо Россо» трудно будет рассчитывать на очки. Французская трасса не слишком удобна их машине, в Австрии «телята» и вовсе никогда не блистали. Да и от «Сильверстоуна» с «Хунгарорингом» прорывов ждать стоит вряд ли.
Что удивило неприятно в этот раз, так это поражение в борьбе с Албоном, который стартовал на несколько позиций ниже. А еще неприятнее то, в какой момент это происходит.
Сейчас, когда Пьер Гасли проваливает гонку за гонкой, кажется, что у Даниила появился шанс вернуться в «Ред Булл». Но такая рокировка — дело серьезное, и вряд ли даже такой импульсивный человек, как Хельмут Марко, пойдет на нее, не будучи уверенным в успехе. А такие неудачи Квята, как в Австрии, уверенности ему не добавляют. К тому же Даня всего на три очка опережает Албона в чемпионате, да и по гонкам у них теперь счет 4-2 — не такое уж большое преимущество более опытного Квята.
Так или иначе, если место в «Ред Булл» и станет вакантно, то не раньше летнего перерыва. А значит, у Дани есть еще пара гонок, чтобы показать, что он лучше Гасли. Хотя бы опережая Албона.
Цитата
«Это была не самая приятная гонка в моей жизни, хотя это было понятно ещё вчера после квалификации. Сегодня у меня было больше прижимной силы, так что в гонке я был как подсадная утка. Это был не наш день, один из тех уик-эндов, когда мы оказались далеки от хорошего результата. Мы знаем, что можем добиться большего, так что сейчас нам нужно перезагрузиться и двигаться вперёд. Мы оставим эти две гонки позади и постараемся извлечь максимум из машины в следующих гонках».
- 30 июня 2019
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