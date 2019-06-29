«Феррари» выиграла, но сломалась. Квят вылетел из-за глупой и опасной блокировки

Второй поул в карьере

В Австрии «Феррари» хотела во что бы то ни было отыграться за унизительное поражение во Франции, когда Хэмилтон уверенно уехал от всего пелотона, не оставив Леклеру с Феттелем ни шанса. По ходу тренировок Леклер периодически навязывал борьбу лидерам, а в субботу утром поставил рекорд уик-энда. Довольно сильно «Феррари» смотрелась и в первом сегменте, когда на более жёстких шинах уверенно сражалась с «Мерседесом» на «софте». Однако во второй части квалификации пилоты «Скудерии» квалифицировались всё-таки на мягких шинах — в отличие от Хэмилтона, Боттаса и Ферстаппена.



Под конец второго сегмента механики обнаружили на машине Феттеля проблемы — несколько долгих минут команда перебирала заднюю часть автомобиля, в боксы команды даже пришёл комиссар ФИА. Решить проблемы с машиной «Феррари» так и не удалось — Себ пропустил третий сегмент и занял в квалификации только десятое место.

Поул же выиграл напарник немца Шарль Леклер — монегаск на четверть секунды опередил пилотов «Мерседеса» и во второй раз в карьере выиграл квалификацию. Хэмилтон тоже улучшил на последнем круге, но остался только вторым, а вот Валттери Боттас уступил также и Максу Ферстаппену и в гонке будет стартовать с четвёртой позиции.

Хэмилтона и Расселла могут наказать за помехи Райкконену и Квяту

Магнуссен выиграл во «втором эшелоне»

Лучшим из остальных стал Кевин Магнуссен, уступивший времени поула чуть более двух секунд. Правда, датчанин за замену коробки передач будет оштрафован пятью позициями и будет стартовать только десятым. Пятым, таким образом, в гонке стартует Ландо Норрис, а третий ряд с ним разделит Кими Райкконен. Неплохую квалификацию провёл и Антонио Джовинацци — итальянец показал восьмой результат, во второй раз подряд пробившись в Q3. Увы, снова провалился Пьер Гасли — француз занял второе место, проиграв напарнику более семи десятых секунды!



За пределами первой десятки лучше всех проехал Ромен Грожан, причём до выхода в третий сегмент французу не хватило трёх сотых секунды. На двенадцатой позиции квалифицировлался Нико Хюлькенберг — немец мог подняться и выше, но не улучшил времени на своём последнем круге. Кроме того, из-за штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания Нико получит штраф в пять позиций.



Александер Албон, которому дважды по ходу уик-энда меняли двигатель, занял 13-е место — и уже во второй раз подряд опередил в квалификации Квята. Тем не менее из-за многочисленных штрафов стартовать пилот будет с последнего ряда. Наконец 14-м стал Даниэль Риккардо — для австралийца это худший результат в сезоне, а замкнул протоколы второго сегмента Карлос Сайнс, но из-за замены силовой установки испанец вместе с Албоном будет стартовать с последнего ряда.

Трафик выбил Квята

В третий раз в сезоне «Рейсинг Пойнт» в полном составе выбыл уже в первом сегменте — Серхио Перес улучшил в своей финальной попытке, но поднялся лишь на 16-е место, опередив только Лэнса Стролла — серия вылетов канадца в Q1 продолжается.



Разочарованием завершилась квалификация и для Даниила Квята. Россиянин шёл в отличном темпе и по итогам двух секторов уверенно проходил дальше, но в последнем повороте Даниил упёрся в несколько медленных машин. Джордж Расселл в ожидании своего быстрого круга как ни в чём не бывало остался практически на траектории на выходе из слепого предпоследнего поворота — странный поступок, за который британец наверняка будет оштрафован.



Но Даниилу это наказание уже не поможет: из-за пилота «Уильямса» он вынужден был съехать с трассы. В итоге всё, что Квят отыграл на первых секторах, он потерял на финальном. Итог — 18-е место в квалификации, но из-за штрафов других пилотов гонку россиянин начнёт, судя по всему, 15-м.



Замыкают протоколы традиционно пилоты «Уильямса» — новый друг Квята Расселл на три десятых опередил Роберта Кубицу.



Гран-при Австрии стартует в воскресенье 30 июня в 16:10 по московскому времени.